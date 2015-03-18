中国货币市场：隔夜及七天回购利率小降，央行续做MLF资金面返宽松

路透北京3月18日 - 受益于央行昨日MLF增量续做，中国银行间市场周三早盘资金面重返宽松，机构融出较积极，隔夜和七天期回购利率亦小降。交易员认为，公开市场逆回购利率再跌表明央行调降资金价格意图明显，进一步宽松政策可期，而近期的股市走牛和季末等走款因素，料也不会令流动性过分承压。

他们并指出，相较资金面的充裕程度而言，回购利率的回落步伐仍显缓慢，若央行接下来在量和价上都有连续的宽松政策跟上，资金价格的下行速度有望加快，关注明日公开市场逆回购利率是否会继续调低。

“隔夜和七天都松下来，其实近期长期资金一直不紧，就是短期资金可能因缴税等时点效应，偶尔抽一阵疯。”北京一基金交易员称。

他并谈到，央行继续出台宽松政策的概率依旧较大，而且目前的经济形势也要求，短期资金价格必须要降下来。

中国央行续做近日到期的中期借贷便利（MLF），规模并有所放大。分析师指出，MLF作为提供基础货币的工具，规模保持稳中有升以支持经济增长是必然之举，MLF到期续已做是常态。

北京一银行交易员则提到，目前央行压低资金成本动力仍存，但近期操作还是偏谨慎，“昨天逆回购才降10bp（基点），力度不够，现在短端资金成本太高，和长债利率倒挂，所以市场对降准预期又升温了。”

中国央行公开市场周二逆回购操作延续近期稳步缩量态势，单日净回笼150亿元人民币，不过逆回购利率时隔两周再度下调10个基点(bp)。尽管此前宽松政策频出，但资金市场利率水平始终居高难下，为有效降低资金价格并带动融资成本下行，央行继续出手加以引导。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.3240 3.3630 -3.90

七天 4.5624 4.6108 -4.84

14天 4.6406 4.6365 +0.41

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.2950 1.0150 +128.00

七天 3.4100 2.2000 +121.00

14天 3.5000 3.2650 +23.50

回购定盘利率

其中:隔夜 3.4500 3.4600 -1.00

七天 4.6200 4.6500 -3.00

14天 4.6600 4.6300 +3.00

Shibor

其中:隔夜 3.3690 3.3760 -0.70

七天 4.6020 4.6200 -1.80

三个月 4.9060 4.9050 +0.10