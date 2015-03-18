标题新闻：七国集团(G7)本周财长会议将不会讨论贸易，但会在本月底G7峰会讨论-意大利财政部
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印尼央行周二宣布维持利率在7.50%不变，一如预期。央行亦维持隔夜存款工具(FASBI)利率及贷款工具利 率不变，分别为5.50%及8.00%。 瑞典前财政部长柏格(Anders Borg)周二表示，瑞典“行驶在悬崖的边缘”，呼吁央行进一步降息并考虑 干预汇率以防止通缩的威胁。 美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点 基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.75% 2015年1月21日降25基点 巴西 Selic利率12.75% 2015年3月4日升50基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率2.5% 2015年3月1日降25基点 一年期贷款利率5.35% 2015年3月1日降25基点 台湾 重贴现率1.875% 2011年6月30日升12.5基点 担保放款融通利率2.25% 2011年6月30日升12.5基点 短期融通利率4.125% 2011年6月30日升12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点 隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点 韩国 基本利率(base rate)目标1.75% 2015年3月12日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率2.25% 2015年2月3日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.25% 2014年7月10日升25基点 新西兰 官方指标利率3.50% 2014年7月24日升25基点 泰国 一天期附买回利率1.75% 2015年3月11日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率4.0% 2014年9月11日升25基点 印度 附买回利率7.5% 2015年3月4日降25基点 附卖回利率6.5% 2015年3月4日降25基点 印尼 指标利率7.50% 2015年2月17日降25个基点 欧洲 欧元区 主要再融资利率0.05% 2014年9月4日降10基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点 (Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间负1.25-负0.25% 2015年1月15日降50基点 瑞典 附买回利率负0.1% 2015年2月12日降10基点 丹麦 贷款利率0.05% 2015年1月19日降15基点 存单(CD)利率负0.75% 2015年2月5日降25基点 挪威 指标利率1.25% 2014年12月11日降25基点 俄罗斯 指标一周期回购利率14% 2015年3月13日降100个基点 非洲 南非 附买回利率5.75% 2014年7月17日升25基点 * 以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5 .25%。(完) (整理 蔡美珍；审校 张若琪)
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路透约翰内斯堡5月8日 - 南非兰特兑美元周一下跌，回吐部份周五录得的强劲升幅，因投资者青睐发达国家市场货币，此前法国大选结果缓解了对法国可能步英国后尘，退出欧盟的担忧。
路透5月8日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 259.1 93 256.5 5 * 6月 230.3 64 228.8 4 * 7月 218.3 142 217.1 65 * 8月 212.5 675 211.3 153 * 9月 209.1 2,645 208 257 * 10月 206.6 5,823 206 905 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(