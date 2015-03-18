《全球市场》亚洲股市涨跌不一，美元在美联储政策声明公布前持稳

标题新闻：七国集团(G7)本周财长会议将不会讨论贸易，但会在本月底G7峰会讨论-意大利财政部
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
美元/日圆 持平报121.35日圆，上周触及八年高点122.04后，持续陷于狭幅区间。
大宗商品方面，美国原油期货在六年低点附近盘旋，除了伊朗核协议可能取消制裁措施导致更多石油进入市场外，库存大增的担忧亦令油价雪上加霜。
美国原油期货 下跌0.91美元，至每桶42.55美元，接近隔夜触及的六年低点42.41美元。
金价和期铜变动不大，观望美联储声明及其对美元的可能影响。
现货金 上涨0.2%，至每盎司1,151.10美元，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 上涨0.3%，至每吨5,737美元。(完) (编译/审校 艾茂林/张明钧/王丽鑫/陈宗琦/蔡美珍/孙茉莉/许娜/王兴亚)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透约翰内斯堡5月8日 - 南非兰特兑美元周一下跌，回吐部份周五录得的强劲升幅，因投资者青睐发达国家市场货币，此前法国大选结果缓解了对法国可能步英国后尘，退出欧盟的担忧。
路透5月8日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 259.1 93 256.5 5 * 6月 230.3 64 228.8 4 * 7月 218.3 142 217.1 65 * 8月 212.5 675 211.3 153 * 9月 209.1 2,645 208 257 * 10月 206.6 5,823 206 905 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(