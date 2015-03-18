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亚洲 | 2015年 3月 18日 星期三 12:26 BJT

《全球市场》亚洲股市涨跌不一，美元在美联储政策声明公布前持稳

美元/日圆 持平报121.35日圆，上周触及八年高点122.04后，持续陷于狭幅区间。

大宗商品方面，美国原油期货在六年低点附近盘旋，除了伊朗核协议可能取消制裁措施导致更多石油进入市场外，库存大增的担忧亦令油价雪上加霜。

美国原油期货 下跌0.91美元，至每桶42.55美元，接近隔夜触及的六年低点42.41美元。

金价和期铜变动不大，观望美联储声明及其对美元的可能影响。

现货金 上涨0.2%，至每盎司1,151.10美元，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 上涨0.3%，至每吨5,737美元。(完) (编译/审校 艾茂林/张明钧/王丽鑫/陈宗琦/蔡美珍/孙茉莉/许娜/王兴亚)
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