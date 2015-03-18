《全球汇市》美元守在近期高位，多头寄望美联储“耐心”耗尽

标题新闻：七国集团(G7)本周财长会议将不会讨论贸易，但会在本月底G7峰会讨论-意大利财政部
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纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0603 1.0597 +0.06 -12.35 1.2097
美元/日圆 121.34 121.35 -0.01 +1.39 119.68
欧元/日圆 128.66 128.59 +0.05 -11.13 144.78
美元/瑞郎 1.0054 1.0061 -0.07 +1.14 0.9941
英镑/美元 1.4759 1.4744 +0.10 -5.23 1.5573
美元/加元 1.2789 1.2788 +0.01 +10.08 1.1618
澳元/美元 0.7619 0.7617 +0.03 -6.72 0.8168
新西兰元/美元 0.7305 0.7304 +0.01 -6.31 0.7797
澳元/日圆 92.450 92.430 +0.02 -5.42 97.750
新西兰元/日圆 88.640 88.630 +0.01 -5.00 93.310
英镑/日圆 179.09 178.92 +0.10 -3.91 186.38
澳元/新西兰元 1.0427 1.0421 +0.06 -0.40 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 白云/许娜/秦德兴/王颖；审校 张涛/张明钧/蔡美珍)
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路透约翰内斯堡5月8日 - 南非兰特兑美元周一下跌，回吐部份周五录得的强劲升幅，因投资者青睐发达国家市场货币，此前法国大选结果缓解了对法国可能步英国后尘，退出欧盟的担忧。
路透5月8日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 259.1 93 256.5 5 * 6月 230.3 64 228.8 4 * 7月 218.3 142 217.1 65 * 8月 212.5 675 211.3 153 * 9月 209.1 2,645 208 257 * 10月 206.6 5,823 206 905 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(