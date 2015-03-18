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亚洲 | 2015年 3月 18日 星期三 12:24 BJT

《全球汇市》美元守在近期高位，多头寄望美联储“耐心”耗尽

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0603 1.0597 +0.06 -12.35 1.2097

美元/日圆 121.34 121.35 -0.01 +1.39 119.68

欧元/日圆 128.66 128.59 +0.05 -11.13 144.78

美元/瑞郎 1.0054 1.0061 -0.07 +1.14 0.9941

英镑/美元 1.4759 1.4744 +0.10 -5.23 1.5573

美元/加元 1.2789 1.2788 +0.01 +10.08 1.1618

澳元/美元 0.7619 0.7617 +0.03 -6.72 0.8168

新西兰元/美元 0.7305 0.7304 +0.01 -6.31 0.7797

澳元/日圆 92.450 92.430 +0.02 -5.42 97.750

新西兰元/日圆 88.640 88.630 +0.01 -5.00 93.310

英镑/日圆 179.09 178.92 +0.10 -3.91 186.38

澳元/新西兰元 1.0427 1.0421 +0.06 -0.40 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 白云/许娜/秦德兴/王颖；审校 张涛/张明钧/蔡美珍)
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