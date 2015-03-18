《分析》监管机构决心调查基金公司不当销售，但恐面临举证难问题

“主动型份额比较关键，但只是多个统计数据中值得考虑的一个，”Hermes投资经理Lewis Grant表示。“这不是万能的指标。”

**主动型份额**

意欲跑赢某个指数或基准的主动型基金，对每个客户资产收取2%的年度管理费。追踪基金或被动型基金收费则低至0.1%。

怡安咨询(Aon Consultants)估计，英国养老金计划每年潜在回报损失17亿英镑(25.1亿美元)，因主动型基金经理的表现没有比追踪指标好多少。

投资者和监管机构愈发关注这一问题，一些基金公司已经公布数据，展示他们的基金在主动型份额方面的对比情况，其中包括Woodford Investment Management、Baillie Gifford、 Neptune Investment Management和Threadneedle Investments。

但路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)公布的主动型份额和回报对比数据显示，一支基金主动型份额占比较高，并不保证业绩会更好。

Baille Gifford旗下规模11亿英镑的Monks投资信托在2004年底时主动型份额占96%，但三年和五年的回报率都落后于基准回报率。旗下另一档基金Pacific Fund的主动型份额为79%，回报却高于基准。

截至2015年1月底，Threadneedle旗下中国机遇基金(China Opportunities Fund)主动型份额为44%，但三年和五年的表现却好过基准水平。Threadneedle的Global Equity Income基金主动型份额为92%，但三年期表现却落后。

“市场非常非常明显地正在排斥密柜式追踪基金(closet trackers)，”Jupiter Fund Management高管Maarten Slendebroek称。“如果看一下资金流进和流出的情况，就是密柜式追踪基金的资金严重流失。”所谓密柜式追踪基金是指原本应为主动型基金，但实际上采取指数化投资，犹如未出柜的指数追踪基金。

根据理柏数据对2,900家股票式基金的分析表明，在英国可销售的股票基金中，截至2015年2月末的三年期间表现突出的基金规模同期净增420亿美元，而表现差的基金缩减1,350亿美元。

去年公布的研究表明，美国共同基金资产中有三分之一是在密柜式追踪基金，因此未来可能还有更多资金将出走。

资金出逃迹象日增，加上监管审查更加严格，应会让基金经理人警醒。

“在推出更符合投资人避险需求的储蓄产品方面，我觉得基金业太懒散了，”Sungard资产管理研究部主管Laurence Wormald表示。