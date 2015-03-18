投行观点：中金下调中国石油A及H股目标价，因油价短期难以大幅反弹

路透香港3月18日 - 投行中金周三的报告称，将中国石油 A股与H股的目标价分别下调18%及14%，因认为油价于短期内难以大幅反弹。

中金给出A股最新目标价为每股6.9元人民币，较现水平低40%，同时将投资评级由“持有”降至“沽售”。对H股维持“持有”，最新目标价7.4港元，较现价有11%下跌空间。

中金分析师关滨在报告中称，尽管该行对于改革前景以及减本增效力度表示乐观，然该行相信，即使油气价格下行，公司的基本因素仍在转弱。

“中石油现价相当于2016年A股与H股的市盈率27倍及15倍，这个高估值可能反映出市场上对油价短期反弹至80美元上方的不现实预期。”他说。

他并称，除非布兰特原油价保持在高于每桶57美元，否则中石油的上游油气开采业务难以达至收支平衡。

中金将中石油2014、15及16年度每股盈利预测分别下调12%、60%及32%，至人民币0.59元、0.28元及0.42元。

中石油A股周三早盘收跌0.17%，报11.46元人民币；H股则升1.72%，报8.27港元。（完）