投行观点：中金下调中国石油A及H股目标价，因油价短期难以大幅反弹

标题新闻：七国集团(G7)本周财长会议将不会讨论贸易，但会在本月底G7峰会讨论-意大利财政部
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路透香港3月18日 - 投行中金周三的报告称，将中国石油 A股与H股的目标价分别下调18%及14%，因认为油价于短期内难以大幅反弹。
中金给出A股最新目标价为每股6.9元人民币，较现水平低40%，同时将投资评级由“持有”降至“沽售”。对H股维持“持有”，最新目标价7.4港元，较现价有11%下跌空间。
中金分析师关滨在报告中称，尽管该行对于改革前景以及减本增效力度表示乐观，然该行相信，即使油气价格下行，公司的基本因素仍在转弱。
“中石油现价相当于2016年A股与H股的市盈率27倍及15倍，这个高估值可能反映出市场上对油价短期反弹至80美元上方的不现实预期。”他说。
他并称，除非布兰特原油价保持在高于每桶57美元，否则中石油的上游油气开采业务难以达至收支平衡。
中金将中石油2014、15及16年度每股盈利预测分别下调12%、60%及32%，至人民币0.59元、0.28元及0.42元。
中石油A股周三早盘收跌0.17%，报11.46元人民币；H股则升1.72%，报8.27港元。（完）
(记者 雷美珍；审校 黄凯)
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