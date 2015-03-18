中国债市动态：现券收益率先跌后涨，国债招标结果施加压力

路透上海3月18日 - 中国银行间市场周三早盘现券收益率先跌后涨，IRS则小降。市场人士表示，继上日央行调降逆回购利率及续做MLF之后，早盘现券收益率一度继续小幅走低，但随后在一级国债招标影响下快速反弹；利率互换(IRS)则在资金供给尚宽松局面下略走低。

交易员并透露，七年国债招标结果虽符合预期，但投标倍数显示机构参与积极性不高，且近期利率债供给压力不小，料令二级市场短期走势仍将承压。

“早盘（收益率）还在下，后来就开始反弹，挺迅速的，现在基本跟昨天收盘持平吧，”北京一银行交易员称，国债结果出来之后，二级收益率又升了超2bp(基点)。

财政部上午续招标发行的200亿元人民币七年期固息国债，中标收益率3.3624%，与此前3.36%的市场预测均值一致；该期债的边际中标收益率为3.4107%，投标倍数1.93倍。

“招标价格还可以，但是需求不旺盛，倍数不高，基本跟二级持平,”上述交易员称，国债期货也同步大跌，与利率债供给太多，需求有一定分流有关系。

北京另一银行交易员称，上日调降逆回购利率及续做MLF感觉短期利好有限，关键还得看资金价格回落幅度，而且未来逐步引导利率下行仍任重道远，逆回购利率的调降幅度还是远远不够。

央行公开市场周二逆回购操作稳步缩量，单日净回笼150亿元人民币，不过逆回购利率时隔两周再度下调10个基点(bp)。 此外，央行续做近日到期的中期借贷便利（MLF），规模并有所放大。分析师指出，MLF作为提供基础货币的工具，规模保持稳中有升以支持经济增长是必然之举，MLF到期续已做是常态。

剩余期限近10年的国开行固息债150205券最新双边报价收益率 在3.9000%/3.8600%，上日尾盘为3.900%/3.8800%。