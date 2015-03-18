中国债市动态：现券收益率先跌后涨，国债招标结果施加压力

标题新闻：七国集团(G7)本周财长会议将不会讨论贸易，但会在本月底G7峰会讨论-意大利财政部
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路透上海3月18日 - 中国银行间市场周三早盘现券收益率先跌后涨，IRS则小降。市场人士表示，继上日央行调降逆回购利率及续做MLF之后，早盘现券收益率一度继续小幅走低，但随后在一级国债招标影响下快速反弹；利率互换(IRS)则在资金供给尚宽松局面下略走低。
交易员并透露，七年国债招标结果虽符合预期，但投标倍数显示机构参与积极性不高，且近期利率债供给压力不小，料令二级市场短期走势仍将承压。
“早盘（收益率）还在下，后来就开始反弹，挺迅速的，现在基本跟昨天收盘持平吧，”北京一银行交易员称，国债结果出来之后，二级收益率又升了超2bp(基点)。
财政部上午续招标发行的200亿元人民币七年期固息国债，中标收益率3.3624%，与此前3.36%的市场预测均值一致；该期债的边际中标收益率为3.4107%，投标倍数1.93倍。
“招标价格还可以，但是需求不旺盛，倍数不高，基本跟二级持平,”上述交易员称，国债期货也同步大跌，与利率债供给太多，需求有一定分流有关系。
北京另一银行交易员称，上日调降逆回购利率及续做MLF感觉短期利好有限，关键还得看资金价格回落幅度，而且未来逐步引导利率下行仍任重道远，逆回购利率的调降幅度还是远远不够。
央行公开市场周二逆回购操作稳步缩量，单日净回笼150亿元人民币，不过逆回购利率时隔两周再度下调10个基点(bp)。 此外，央行续做近日到期的中期借贷便利（MLF），规模并有所放大。分析师指出，MLF作为提供基础货币的工具，规模保持稳中有升以支持经济增长是必然之举，MLF到期续已做是常态。
剩余期限近10年的国开行固息债150205券最新双边报价收益率 在3.9000%/3.8600%，上日尾盘为3.900%/3.8800%。
五年国债期货主力合约TF1506 早盘收报98.190元，较上日结算价跌0.155元，或0.16%。(完) (发稿 吴芳; 审校 林高丽)
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路透5月8日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 259.1 93 256.5 5 * 6月 230.3 64 228.8 4 * 7月 218.3 142 217.1 65 * 8月 212.5 675 211.3 153 * 9月 209.1 2,645 208 257 * 10月 206.6 5,823 206 905 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(