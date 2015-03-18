表格：英国截至1月ILO失业率持稳于5.7%，薪资增幅放缓

金属期市：期铜触及四个月低位，因中国进口下降
路透伦敦5月8日 - 期铜价格周一下滑至四个月低位，此前数据显示，中国铜进口大跌，燃点对铜需求的悲观情绪，上周伦敦金属交易所铜库存急升。
路透伦敦3月18日 - 英国国家统计局周三公布：
* 英国2月请领失业金人数减少3.1万人至79.1万人(预估为减少3万人)
* 英国截至1月的三个月按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率为5.7%(预估为5.6%)
* 英国截至1月的三个月按ILO标准计算的失业人口减少10.2万人，至185.6万人
* 英国截至1月的三个月就业率升至纪录高点73.3%
* 英国截至1月的三个月LFS就业人数增长14.3万至3,093.9万人
* 英国截至1月的三个月平均每周薪资所得(包括奖金)较上年同期增加1.8%(预估为增加2.2%)，1月同比增1.1%
* 英国截至1月的三个月平均每周薪资所得(不包括奖金)较上年同期增长1.6%(预估为增长1.8%),1月同比增1.6%
以下为详细数据:
请领失业金人数 2月 1月 预估
较前月变动 -31,000 -39,400 (-38,600) -30,000
失业率(%) 2.4 2.5 (2.5)
失业人口(百万人) 0.791 0.822 (0.823)
按国际劳工组织(ILO)标准计算
11-1月 8-10月 2013年11-1月 预估
失业人口(百万) 1.856 1.958 2.335
失业率(%) 5.7 6.0 7.2 5.6
三个月变动 -102,000 -- -- (完) (编译 蔡美珍；审校 艾茂林)
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