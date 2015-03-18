表格：英国截至1月ILO失业率持稳于5.7%，薪资增幅放缓

路透伦敦3月18日 - 英国国家统计局周三公布：

* 英国2月请领失业金人数减少3.1万人至79.1万人(预估为减少3万人)

* 英国截至1月的三个月按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率为5.7%(预估为5.6%)

* 英国截至1月的三个月按ILO标准计算的失业人口减少10.2万人，至185.6万人

* 英国截至1月的三个月就业率升至纪录高点73.3%

* 英国截至1月的三个月LFS就业人数增长14.3万至3,093.9万人

* 英国截至1月的三个月平均每周薪资所得(包括奖金)较上年同期增加1.8%(预估为增加2.2%)，1月同比增1.1%

* 英国截至1月的三个月平均每周薪资所得(不包括奖金)较上年同期增长1.6%(预估为增长1.8%),1月同比增1.6%

以下为详细数据:

请领失业金人数 2月 1月 预估

较前月变动 -31,000 -39,400 (-38,600) -30,000

失业率(%) 2.4 2.5 (2.5)

失业人口(百万人) 0.791 0.822 (0.823)

按国际劳工组织(ILO)标准计算

11-1月 8-10月 2013年11-1月 预估

失业人口(百万) 1.856 1.958 2.335

失业率(%) 5.7 6.0 7.2 5.6