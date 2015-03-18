版本:
中国
货币新闻 | 2015年 3月 18日 星期三 18:13 BJT

表格：欧元区1月贸易顺差79亿欧元，出口持平上年同期但进口下滑

路透布鲁塞尔3月18日 - 欧盟统计局周三公布：
    
    * 欧元区1月贸易顺差为79亿欧元
    * 欧元区1月未经调整的出口较上年同期持平，进口较上年同期下降6%
    
    欧元区  2014年   2015年   变化(%)   13年    14年     变化(%) 
              1月     1月             1-12月    1-12月         
     出口     148.8   148.2   0%     1 900.9   1 943.5     2%
     进口     148.7   140.3   -6%    1 749.0   1 750.6     0%
    贸易收支  0.1     7.9            151.9     192.9  
   
    
    注：数据未经季节调整，单位为10亿欧元，r为修正值。(完)
  
 (编译 李爽  审校 蔡美珍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐