表格：欧元区1月贸易顺差79亿欧元，出口持平上年同期但进口下滑

金属期市：期铜触及四个月低位，因中国进口下降
路透伦敦5月8日 - 期铜价格周一下滑至四个月低位，此前数据显示，中国铜进口大跌，燃点对铜需求的悲观情绪，上周伦敦金属交易所铜库存急升。
路透布鲁塞尔3月18日 - 欧盟统计局周三公布： * 欧元区1月贸易顺差为79亿欧元 * 欧元区1月未经调整的出口较上年同期持平，进口较上年同期下降6% 欧元区 2014年 2015年 变化(%) 13年 14年 变化(%) 1月 1月 1-12月 1-12月 出口 148.8 148.2 0% 1 900.9 1 943.5 2% 进口 148.7 140.3 -6% 1 749.0 1 750.6 0% 贸易收支 0.1 7.9 151.9 192.9 注：数据未经季节调整，单位为10亿欧元，r为修正值。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透伦敦5月8日 - 期铜价格周一下滑至四个月低位，此前数据显示，中国铜进口大跌，燃点对铜需求的悲观情绪，上周伦敦金属交易所铜库存急升。
路透米兰/巴黎5月8日 - 欧洲股市周一小跌，马克龙赢得法国大选后的释然性升势消退，但强劲的企业盈利增长继续支撑对欧元区股市的需求。
路透伦敦5月8日 - 法国大选结果带动的短暂释然性升势未能足以推动英镑在周一突破1.30美元关口，英镑在窄幅区间内交投，因投资人聚焦本周英国央行会议及国内大选活动。