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亚洲 | 2015年 3月 18日 星期三 13:04 BJT

日本债市：公债价格上扬，受良好标债结果以及美债升势推动

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.005% -0.5 0.010%

五年期公债 0.100% -2.0 0.120%

10年期公债 0.370% -4.0 0.410%

20年期公债 1.140% -6.0 1.200%

30年期公债 1.400% -5.0 1.450%

10年期公债期货 <0#JGB:> 147.57 +0.48 147.09

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王兴亚/张若琪 审校 李爽/李婷仪)
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