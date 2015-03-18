中国投资：企业海外投资在美日澳等国机会占优，伊朗古巴风险称最--专家

标题新闻：七国集团(G7)本周财长会议将不会讨论贸易，但会在本月底G7峰会讨论-意大利财政部
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路透北京3月18日 - 《经济学人》大中华区定制研究总监柯京汉周三称，从中国企业海外投资目标国的机会与风险分析，美国、俄罗斯、日本等国在投资机会上领先其他国家；而伊朗与古巴则位居海外投资目标国的风险之最。
柯京汉在欧洲金融北京年会上表示，根据《经济学人》编制的中国企业海外投资指数，美国、俄罗斯、日本等国因为市场规模、资源与知识产权等优势，在投资机会上分列前三；伊朗与古巴则由于其国内监管与政治不稳定等因素，投资风险最大。综合考虑投资机会与风险，美、日、澳等国在“机会大、风险小”的目标国中占据明显优势。
“中国企业海外投资面临的风险中，政治与监管风险首当其冲。”他称。
他并建议，对于“走出去”的中国企业，如果对当地市场不了解，可寻求外部建议，首先应寻找律师、会计师事务所、以及关于公共关系的咨询人员，还应入乡随俗；而投资目标国与中国的政治关系良好并不意味着就适合投资，尽管这不失为一个较好的基础。
《经济学人》统计的数据显示，过去五年（2010-2014年）中，中国对外直接投资（ODI）的国家和地域分布中，对北美洲的投资额最大，接近800亿美元；其次是南美洲与欧洲，投资额均逾500亿美元。
数据并显示，过去十年中国企业海外投资额排行榜上，联想集团 、光明食品、吉利汽车 名列前茅。
《经济学人》编制的中国企业海外投资指数涵盖机会与风险两项考量，其中机会包括市场规模、自然资源、知识产权、出口制造业四项，权重分别为17%、18%、15%、17%；风险包括国内政治与监管风险、国际政治与监管风险、文化相似度、运营风险四项，权重分别为14%、5%、12%、2%。（完） (发稿 倪蔚丹；审校 曾祥进)
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路透5月8日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 259.1 93 256.5 5 * 6月 230.3 64 228.8 4 * 7月 218.3 142 217.1 65 * 8月 212.5 675 211.3 153 * 9月 209.1 2,645 208 257 * 10月 206.6 5,823 206 905 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(