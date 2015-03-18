《焦点》日本大企业慷慨给员工较高的加薪幅度，但小企业恐无此余裕

分析师估算，这将在各行业包括全职及兼职的受薪者整体现金所得中，反应出约1%的增长。去年现金所得的增幅为0.8%。

但随着去年4月消费税从5%调升至8%，2014年日本经通胀调整的薪资下滑了2.5%。分析师预计实质薪资在下月起的新财年可望由跌转升，部分归因于原油价格重挫使得消费者物价通胀陷入停滞。

路透调查显示，大多数日本企业计划今年的薪资增长幅度至少与去年一致，但即便薪资连增两年，也还是无法抵消生活成本的增加。

数据也显示，随着企业紧抓的现金部位达到创纪录的高水平，日本劳工所得在企业获利的占比为20年内最少。