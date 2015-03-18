《焦点》日本大企业慷慨给员工较高的加薪幅度，但小企业恐无此余裕

金属期市：期铜触及四个月低位，因中国进口下降
路透伦敦5月8日 - 期铜价格周一下滑至四个月低位，此前数据显示，中国铜进口大跌，燃点对铜需求的悲观情绪，上周伦敦金属交易所铜库存急升。
分析师估算，这将在各行业包括全职及兼职的受薪者整体现金所得中，反应出约1%的增长。去年现金所得的增幅为0.8%。
但随着去年4月消费税从5%调升至8%，2014年日本经通胀调整的薪资下滑了2.5%。分析师预计实质薪资在下月起的新财年可望由跌转升，部分归因于原油价格重挫使得消费者物价通胀陷入停滞。
路透调查显示，大多数日本企业计划今年的薪资增长幅度至少与去年一致，但即便薪资连增两年，也还是无法抵消生活成本的增加。
数据也显示，随着企业紧抓的现金部位达到创纪录的高水平，日本劳工所得在企业获利的占比为20年内最少。
相较于人数越来越少的正职员工，约聘雇员和其他“非正式员工”的所得就更少了，凸显出安倍经济学的挑战。(完)
路透伦敦5月8日 - 期铜价格周一下滑至四个月低位，此前数据显示，中国铜进口大跌，燃点对铜需求的悲观情绪，上周伦敦金属交易所铜库存急升。
路透米兰/巴黎5月8日 - 欧洲股市周一小跌，马克龙赢得法国大选后的释然性升势消退，但强劲的企业盈利增长继续支撑对欧元区股市的需求。
路透伦敦5月8日 - 法国大选结果带动的短暂释然性升势未能足以推动英镑在周一突破1.30美元关口，英镑在窄幅区间内交投，因投资人聚焦本周英国央行会议及国内大选活动。