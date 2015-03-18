更新版 2-中国金融：2月外汇占款转为正增长创四个月新高，但政策宽松预期不减

标题新闻：七国集团(G7)本周财长会议将不会讨论贸易，但会在本月底G7峰会讨论-意大利财政部
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* 2月全口径外汇占款转为正增长
* 股市造富效应等提振境内结汇意愿
* 缓解货币市场资金紧张
* 但更多宽松货币政策仍有望出台 (增加图表链接)
路透北京3月18日 - 中国2月全部金融机构外汇占款在连续两个月负增长后转正，且增量为去年10月来最高。显示在创纪录的贸易顺差下，境内结汇意愿有所上升，但未来外汇占款仍将维持低增或负值的状态，货币政策进一步宽松预期不减。
在央行退出常态化干预后，外汇占款主要受到汇率预期和资本流动影响。业内人士指出，国际美元走强影响境内结汇意愿，但贸易顺差创纪录新高，企业在年初一般需要资金进行再投资以及扩大再生产，再加上股市上涨的投资吸引力，都提振结汇意愿。但这需要看外管局的结售汇数据来印证这一点。
“人民币兑美元虽有贬值压力，但考虑到欧元区已负利率，全球央行货币宽松的大潮根本停不下来，中国与主要发达国家利差有明显空间，资本大幅流出的可能性偏弱。”民生证券宏观固收报告称。
中国银行国际金融研究所研究员李建军指出，由于人民币汇率处于双向波动的区间，且国际美元升值势头暂缓，市场对未来汇率走势出现分歧，换汇将令成本无法确定，且贸易顺差未必是可持续的，因此，未来外汇占款维持低增或负值的可能性很大。
中国央行行长周小川在两会期间新闻发布会上曾称，从中国现在的情况来讲，资本外逃并不是很厉害。中国有这种现象，但是与正常的投资贸易相比，这个数量也不是很大。不过外管局局长易纲强调，要警惕不正常的跨境流动。
中国央行周三公布数据显示，2月末金融机构外汇占款余额为293,429.99亿元人民币，较上月增加422.14亿元；财政性存款余额为37,591.24亿元，较上月减少4,705.38亿元。上述两项数据表明，2月份市场因此增加了5,127.52亿元的流动性。
中国月度外汇占款变动图表 link.reuters.com/taw34w
**预计更多宽松货币政策出台**
从货币供给角度看，2月外汇占款增长由负转正加上财政存款减少，补充了市场的流动性，对市场资金紧张有所缓解。
但基础货币仍存缺口，降息后货币市场利率不降反升，证明流动性缺口依然存在，短端利率不降，央行货币宽松效果大打折扣。继昨天MLF(中期借贷便利)续做之后，预计还有更多的宽松货币措施出台。
“为应对当前经济增长存在的惯性下滑压力，切实缓解银行体系流动性管理压力和提振全社会信用创造意愿，政策亟需全面降准。”交通银行资管部高级分析师陈鹄飞称。
他表示，新增外汇占款持续低位，加大了银行体系流动性管理难度，也一定程度上推动银行负债成本，对信贷投放构成制约，不利于整个社会融资成本的降低，也不利于利率市场化改革推进。
他认为，虽然昨日央行续做MLF缓解流动性压力，但由于流动性创新工具普遍期限较短，因而信用创造能力可能略显不足。SLF(常备借贷便利)、MLF等新型货币政策工具，并未有效缓解全社会信用创造能力收缩的困境。
中国央行已续做近日到期的MLF，规模并有所放大。消息人士称，昨天MLF到期总量约3,500亿元，不仅全部续做，还有个别银行有所增加，估计总量在4,500-5,000亿间。分析师指出，MLF作为提供基础货币的工具，规模保持稳中有升以支持经济增长是必然之举，MLF到期续做已是常态。
以下为过去两年以来各月财政性存款及外汇占款变动情况：(单位为亿元)
外汇占款 财政性存款 2015年2月 422.1 -4,705.38 1月 -1,083 6,632.14 2014年12月 -1,184 -12,706.4 11月 22 229.21 10月 661 6,836.79 9月 11.4 -3,165.2 8月 -311 992 7月 378 6,804 6月 -883 -3,031 5月 375 3,027 4月 1,169 5,615 3月 1,892 -4,824 2月 1,282 4,222 1月 4,374 1,530 2013年12月 2,729 -14,603 11月 3,979 -435 10月 4,416 6,280 9月 1,264 -2,932 8月 273 1,399 7月 -245 6,545 6月 -412 -1,219 5月 669 4,633 4月 2,944 5,224 3月 2,363 -2,652 2月 2,954 243（完） （路透北京中文部李铮和倪蔚丹对此文亦有贡献） (发稿 宿泱韫/李文科; 审校 张喜良)
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