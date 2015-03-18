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亚洲 | 2015年 3月 18日 星期三 14:07 BJT

标题新闻：泰国第一季经济料较上年同期增长3%，全年成长率料为3.5-4.0%--NESDB秘书长

注：NESDB为泰国国家经济及社会发展局。

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