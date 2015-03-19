中国债市：九个月期国库现金定存中标利率5.25%--业内人士

路透上海3月19日 - 业内人士周四透露，中国财政部与央行今日进行的300亿元人民币九个月期国库现金管理商业银行定期存款招标，中标利率为5.25%。

此前最近一次同期限品种招标是在去年5月29日，中标利率4.60%。

今日进行的国库现金定存为今年第三期，起息日为3月19日，到期日2015年12月17日。

今年以来已进行的国库现金定期存款招标情况如下：

期数 金额 期限 起息日 到期日 利率

(亿元)

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一期 500 六个月 1月22日 7月23日 4.68%

二期 500 六个月 2月27日 8月28日 4.97%

二期 300 九个月 3月19日 12月17日 5.25%

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合计 1,300