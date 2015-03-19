中国债市：九个月期国库现金定存中标利率5.25%--业内人士

德国经济：通胀率可能在1月达到2%，因能源价格上涨--央行月报
上周欧洲央行的一项调查也显示，基础通胀率未来几年将保持在较低水平，暗示欧洲央行距离削减前所未有刺激措施还很遥远。(完) (编译/审校 张明钧/于春红/王洋)
路透上海3月19日 - 业内人士周四透露，中国财政部与央行今日进行的300亿元人民币九个月期国库现金管理商业银行定期存款招标，中标利率为5.25%。
此前最近一次同期限品种招标是在去年5月29日，中标利率4.60%。
今日进行的国库现金定存为今年第三期，起息日为3月19日，到期日2015年12月17日。
今年以来已进行的国库现金定期存款招标情况如下：
期数 金额 期限 起息日 到期日 利率
(亿元)
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一期 500 六个月 1月22日 7月23日 4.68%
二期 500 六个月 2月27日 8月28日 4.97%
二期 300 九个月 3月19日 12月17日 5.25%
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合计 1,300
2014年财政部共进行了12期国库现金定期存款招标，期限包括三、六和九个月三种，总额6,200亿元。2013年、2012年和2011年的操作量分别为4,300亿元、6,900亿元和4,500亿元。(完) (发稿 吴芳; 审校 张喜良)
上周欧洲央行的一项调查也显示，基础通胀率未来几年将保持在较低水平，暗示欧洲央行距离削减前所未有刺激措施还很遥远。(完) (编译/审校 张明钧/于春红/王洋)
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当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (12月) 4.6 (11月) 非农业就业岗位(万) 增加15.6 (12月) 增加20.4 (11月修正值) 平均时薪(%) +0.4 (12月) -0.1 (11月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)