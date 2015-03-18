《汇市简讯》主要货币对买卖单分布状态

0601GMT * 美元/日圆买盘胪列在121下方，卖盘则是位于121.50上方 * 美元/日圆期权到期行权价121.50、121.70的规模相对较大，协助 压制涨势、122.04上方有停损单 * 欧元/美元卖盘位于1.0635附近，买盘则在1.05区间中段，1.0630 有期权到期 * 1.0500及1.0600有大量期权到期，期权障碍位为1.0450，下方有停 损单 * 澳元兑美元及新西兰元双双出现空头回补 * 美元/加元虽有买气，但受1.2790-1.2800卖压限制，1.2835-45有 更多卖盘(完) (编译 张明钧; 审校 李婷仪)