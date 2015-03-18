新兴汇市：多数新兴亚币持坚，美联储公布决议前谨慎情绪弥漫

标题新闻：七国集团(G7)本周财长会议将不会讨论贸易，但会在本月底G7峰会讨论-意大利财政部
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
菲律宾披索兑美元下跌0.4%，至44.73，为1月20日以来最低位，受美 元空头回补买盘影响。 菲律宾披索无本金交割远期外汇(NDF) 也下跌，因海外基 金继续削减多头押注。 一位交易员称，披索即期汇率有可能进一步走软，有可能跌至44.75 ，此为1月19日和1月14日低点。 亚洲 当日 今年以来 2014年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收 市价 日圆 121.34 121.37 +0.02 -1.38 1 19.66 坡元 1.3900 1.3888 -0.09 -4.60 1 .3260 台币 31.558 31.667 +0.35 +0.51 3 1.718 韩元 1128.54 1128.90 +0.03 -2.59 10 99.30 泰铢 32.90 32.90 +0.00 +0.00 32.90 菲律宾披索 44.76 44.55 -0.47 -0.09 44.72 印尼卢比 13167.00 13165.00 -0.02 -5.98 123 80.00 印度卢比 62.67 62.70 +0.06 +0.58 63.03 马币 3.7060 3.6975 -0.23 -5.65 3 .4965 人民币 6.2370 6.2499 +0.21 -0.53 6 .2040 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 王兴亚/汪红英/白云; 审校 王洋/李爽/张明钧)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透约翰内斯堡5月8日 - 南非兰特兑美元周一下跌，回吐部份周五录得的强劲升幅，因投资者青睐发达国家市场货币，此前法国大选结果缓解了对法国可能步英国后尘，退出欧盟的担忧。
路透5月8日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 259.1 93 256.5 5 * 6月 230.3 64 228.8 4 * 7月 218.3 142 217.1 65 * 8月 212.5 675 211.3 153 * 9月 209.1 2,645 208 257 * 10月 206.6 5,823 206 905 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(