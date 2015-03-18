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亚洲 | 2015年 3月 18日 星期三 14:28 BJT

新兴汇市：多数新兴亚币持坚，美联储公布决议前谨慎情绪弥漫

菲律宾披索兑美元下跌0.4%，至44.73，为1月20日以来最低位，受美
元空头回补买盘影响。
    
    菲律宾披索无本金交割远期外汇(NDF) 也下跌，因海外基
金继续削减多头押注。
    
    一位交易员称，披索即期汇率有可能进一步走软，有可能跌至44.75
，此为1月19日和1月14日低点。
    
                                        亚洲     当日  今年以来 
  2014年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收
市价
    
    日圆            121.34    121.37   +0.02   -1.38    1
19.66
    坡元            1.3900    1.3888   -0.09   -4.60    1
.3260
    台币          31.558    31.667   +0.35   +0.51    3
1.718
    韩元           1128.54   1128.90   +0.03   -2.59   10
99.30
    泰铢             32.90     32.90   +0.00   +0.00     
32.90
    菲律宾披索       44.76     44.55   -0.47   -0.09     
44.72
    印尼卢比      13167.00  13165.00   -0.02   -5.98  123
80.00
    印度卢比       62.67     62.70   +0.06   +0.58     
63.03
    马币            3.7060    3.6975   -0.23   -5.65    3
.4965
    人民币          6.2370    6.2499   +0.21   -0.53    6
.2040
    (完)
    
      
      
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CN]
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X=   
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          NF
X=
    全部现汇报价             
   

 (编译 王兴亚/汪红英/白云; 审校 王洋/李爽/张明钧)
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