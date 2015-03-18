香港新股：福耀玻璃锁定七名基础投资者，认购额占其IPO接近四成

路透香港3月18日 - 据路透周三获得的销售文件显示，在上海A股上市的中国汽车玻璃生产商福耀玻璃 锁定七名基础投资者，认购额占其高至9.51亿美元的香港首次公开发售（IPO）接近四成。

文件显示，七名基础投资者分别是Hillhouse Funds、Genesis Investment Management、中国民生投资、广州汽车集团 、海峡汇富产业投资基金管理、土耳其富商Şevket Sabancı的投资公司ESAS以及荷兰7-Industries Holding，认购金额共约3.38-3.46亿美元。（各家认购额详见下表）

福耀玻璃初步发售约4.397亿股H股，指导价格区间14.8-16.8港元，集资约65.1-73.9亿港元（约8.38-9.51亿美元）。

该公司今天开始路演，预计3月25日定价，31日在联交所挂牌上市，股份编号为“3606.HK”，招商证券与瑞银 担任联席保荐人。

以2013年的销量计，福耀玻璃是中国最大、世界第二大的汽车玻璃生产商。公司的客户包括通用汽车 、大众汽车 的奢侈品牌奥迪 。

是次H股上市集资所得款项主要用于投资于美国俄亥俄州以及俄罗斯的生产设施。

福耀玻璃的单一最大股东曹德旺目前的持股比例约22%，他与七名基础投资者自H股上市日起计六个月内禁止售股，而曹德旺并承诺上市后12个月内保持最大股东地位。

香港上市公司之中，信义玻璃 亦从事汽车玻璃的生产。

以下为各基础投资者的认购额：

Hillhouse Funds 1亿美元

Genesis Investment 8,000万美元

中国民生投资 3,000万股股份

广州汽车集团 3,000万美元

海峡汇富产业投资 2.4亿港元

ESAS Holding 3,000万美元

7-Industries 1,000万美元

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总额 3.38-3.46亿美元 （完）