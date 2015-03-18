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亚洲 | 2015年 3月 18日 星期三 14:27 BJT

台湾股市：受台积电冲高激励收创三周高位，后续关注FOMC会后声明

路透台北3月18日 - 台湾股市周三带量大涨逾1%，收创三周新高。分析师指出，受到大型权值股--台积电 走扬3%激励，台指期今日也拉高结算，带动大盘指数开高走高重回9,600点上方，后市仍待稍后美联储议息会议结果释出明确方向。

台湾加权股价指数 收涨1.19%，报9,653.43点；成交初值 为1,047.66亿台币，上交易日修正后为982.32亿。

台新投顾分析师黄文清表示，市场看好台积电在美林科技论坛释出利多，且台积电先进制程进度超前，激励台积电强势表态，也带动相关半导体类股齐扬。尽管今日台股暂且将美联储议息会议的变数抛诸脑后，但后续走势仍须关注FOMC会议结论。

〞市场比较关心的是美国升息的时间点。〞他说。

美国股市道指和标普500指数周二走低，因商品股回落，以及在美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三公布利率声明前，市场的不安情绪升温。

亚洲股市周三多数上涨。本地时间14:18，中国股市沪综指 走高1.69%，日股 走高0.55%，香港股市 走扬1.27%，仅韩国股市 小跌0.07%。(完)
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