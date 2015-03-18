台湾股市：受台积电冲高激励收创三周高位，后续关注FOMC会后声明

标题新闻：七国集团(G7)本周财长会议将不会讨论贸易，但会在本月底G7峰会讨论-意大利财政部
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路透台北3月18日 - 台湾股市周三带量大涨逾1%，收创三周新高。分析师指出，受到大型权值股--台积电 走扬3%激励，台指期今日也拉高结算，带动大盘指数开高走高重回9,600点上方，后市仍待稍后美联储议息会议结果释出明确方向。
台湾加权股价指数 收涨1.19%，报9,653.43点；成交初值 为1,047.66亿台币，上交易日修正后为982.32亿。
台新投顾分析师黄文清表示，市场看好台积电在美林科技论坛释出利多，且台积电先进制程进度超前，激励台积电强势表态，也带动相关半导体类股齐扬。尽管今日台股暂且将美联储议息会议的变数抛诸脑后，但后续走势仍须关注FOMC会议结论。
〞市场比较关心的是美国升息的时间点。〞他说。
美国股市道指和标普500指数周二走低，因商品股回落，以及在美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三公布利率声明前，市场的不安情绪升温。
亚洲股市周三多数上涨。本地时间14:18，中国股市沪综指 走高1.69%，日股 走高0.55%，香港股市 走扬1.27%，仅韩国股市 小跌0.07%。(完)
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路透约翰内斯堡5月8日 - 南非兰特兑美元周一下跌，回吐部份周五录得的强劲升幅，因投资者青睐发达国家市场货币，此前法国大选结果缓解了对法国可能步英国后尘，退出欧盟的担忧。
路透5月8日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 259.1 93 256.5 5 * 6月 230.3 64 228.8 4 * 7月 218.3 142 217.1 65 * 8月 212.5 675 211.3 153 * 9月 209.1 2,645 208 257 * 10月 206.6 5,823 206 905 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(