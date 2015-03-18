台湾资管：富邦人寿以2.04亿欧元取得荷兰Delta Lloyd保险公司5.47%股权

标题新闻：七国集团(G7)本周财长会议将不会讨论贸易，但会在本月底G7峰会讨论-意大利财政部
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路透台北3月18日 - 台湾资产第二大上市金控--富邦金控 周三称，以每股17欧元取得荷兰第四大保险公司--Delta Lloyd 1,200万股，交易总金额达2.04亿欧元，持股比例为5.47%。
富邦人寿发布新闻稿表示，此次投资Delta Lloyd为财务性投资，评估其配息约6%，加上本益比仅约7-8倍，且预期未来获利持续成长，料可为稳定收息的长缐投资。
“未来在正式投资后，也将与Delta Lloyd在产业经营上进行交流，”富邦人寿亦称。
富邦人寿指出，Delta Lloyd资产规模约900亿欧元，旗下包括产险、寿险与银行等商品与服务，营业据点包括荷兰、比利时以及德国。2014年保费收入达39亿欧元，净营业利益达3.7亿欧元。(完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
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路透约翰内斯堡5月8日 - 南非兰特兑美元周一下跌，回吐部份周五录得的强劲升幅，因投资者青睐发达国家市场货币，此前法国大选结果缓解了对法国可能步英国后尘，退出欧盟的担忧。
路透5月8日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 259.1 93 256.5 5 * 6月 230.3 64 228.8 4 * 7月 218.3 142 217.1 65 * 8月 212.5 675 211.3 153 * 9月 209.1 2,645 208 257 * 10月 206.6 5,823 206 905 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(