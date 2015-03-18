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亚洲 | 2015年 3月 18日 星期三 14:54 BJT

台湾资管：富邦人寿以2.04亿欧元取得荷兰Delta Lloyd保险公司5.47%股权

路透台北3月18日 - 台湾资产第二大上市金控--富邦金控 周三称，以每股17欧元取得荷兰第四大保险公司--Delta Lloyd 1,200万股，交易总金额达2.04亿欧元，持股比例为5.47%。

富邦人寿发布新闻稿表示，此次投资Delta Lloyd为财务性投资，评估其配息约6%，加上本益比仅约7-8倍，且预期未来获利持续成长，料可为稳定收息的长缐投资。

“未来在正式投资后，也将与Delta Lloyd在产业经营上进行交流，”富邦人寿亦称。

富邦人寿指出，Delta Lloyd资产规模约900亿欧元，旗下包括产险、寿险与银行等商品与服务，营业据点包括荷兰、比利时以及德国。2014年保费收入达39亿欧元，净营业利益达3.7亿欧元。(完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
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