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亚洲 | 2015年 3月 18日 星期三 14:49 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：美联储决议出炉前，谨慎情绪笼罩市场

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    * 欧元/美元跌0.13%，澳元/美元跌0.12%，美元/马币涨0.18%，美元
/人民币跌0.21%
    * 日经指数收高0.55%，沪综指上涨1.9%，MSCI明晟亚太地区(除日本
)指数涨0.53%，10年期美债收益率报2.0436%，美国原油期货下挫2.14%
    * 美联储料弃用“耐心”一词，因着眼于美国和全球经济增长 
    * 日本大企业慷慨给员工较高的加薪幅度，但小企业恐无此余裕 
    * 中国2月房价同比跌幅持续扩大，未来两月销售料迎“小阳春” 
     (完)
        
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    全部现汇报价             
    

 (编译 王兴亚；审校 张明钧)
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