欧洲已公布经济指标--2015/3/18

欧洲汇市：英镑未能突破1.30美元，市场关注本周英国央行会议
路透伦敦5月8日 - 法国大选结果带动的短暂释然性升势未能足以推动英镑在周一突破1.30美元关口，英镑在窄幅区间内交投，因投资人聚焦本周英国央行会议及国内大选活动。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%) 国内生产总值(GDP) 英国 第四季 +0.5 r +0.7 f +2.7 r 德国 第四季 +0.7 r +0.1 f +1.6 r 法国 第四季 +0.1 p +0.3 f -- 意大利 第四季 持平 r -0.1 f -0.5 r 消费者物价指数(CPI) 英国 1月 -0.9 持平 +0.3 德国 2月 +0.9 f -1.1 f +0.1 f 法国(HICP) 2月 +0.7 +0.1 f -0.3 意大利(HICP) 2月 +0.3 f -2.5 f +0.1 f 生产者物价指数(PPI) 英国 1月 -0.5 -0.5 r -1.8 德国 1月 -0.6 -0.7 -2.2 法国 1月 -0.9 -0.9 -- 意大利 1月 -1.1 -0.7 r -2.9 失业率 当月(季)% 上月(季)% 英国 11-1月 5.7 5.7 德国 2月 6.5 @ 6.5 @ 法国 第四季 10.4 p 10.3 r 意大利 1月 12.6 @ 12.7 @ r 注: p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整.(完)
路透伦敦5月8日 - 法国大选结果带动的短暂释然性升势未能足以推动英镑在周一突破1.30美元关口，英镑在窄幅区间内交投，因投资人聚焦本周英国央行会议及国内大选活动。
在周日的法国大选中，赞成欧洲一体化的候选人马克龙(Emmanuel Macron)击败了极右翼民族主义党派候选人勒庞(Marine Le Pen)。若后者当选，则法国有可能退出欧盟。这次中间派势力获得的胜利具有重大意义，打破了法国主流政党把持政权的局面，同时也将令欧洲盟国大大地松一口气。这些盟国本来担心，在英国公投决定退出欧盟和特朗普当选美国总统后，法国大选将再一次导致民粹主义势力的抬头。
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