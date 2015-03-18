日本股市：日经指数创15年最高收位，任天堂进军手机游戏股价跳涨

标题新闻：七国集团(G7)本周财长会议将不会讨论贸易，但会在本月底G7峰会讨论-意大利财政部
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分析师称投资者持续买进日股，因寄望日本经济好转及股东报酬率增 加。 “丰田汽车股价创新高的事实，意味着投资者认为日股将继续上攻， ”三菱UFJ摩根士丹利证券的资深投资策略师藤户则弘说。“当他们看多 日股时，他们会买进丰田汽车或大型银行等东证指数大型成份股。” 丰田汽车 涨1.5%至8,463日圆，盘中触及8,480日圆的新高。 三菱UFJ金融集团 涨1.7%，三井住友金融集团 涨0.7% 。 市场等待今日稍晚的美联储会议声明以研判美国何时升息。 东证股价指数(Topix) 上涨0.8%，报1,582.46点；JPX-日经40 0指数 涨0.6%，至14,385.44点。(完) (编译 王兴亚/李婷仪 审校 艾茂林/张明钧)
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路透约翰内斯堡5月8日 - 南非兰特兑美元周一下跌，回吐部份周五录得的强劲升幅，因投资者青睐发达国家市场货币，此前法国大选结果缓解了对法国可能步英国后尘，退出欧盟的担忧。
路透5月8日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 259.1 93 256.5 5 * 6月 230.3 64 228.8 4 * 7月 218.3 142 217.1 65 * 8月 212.5 675 211.3 153 * 9月 209.1 2,645 208 257 * 10月 206.6 5,823 206 905 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(