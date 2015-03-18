日本股市：日经指数创15年最高收位，任天堂进军手机游戏股价跳涨

分析师称投资者持续买进日股，因寄望日本经济好转及股东报酬率增 加。 “丰田汽车股价创新高的事实，意味着投资者认为日股将继续上攻， ”三菱UFJ摩根士丹利证券的资深投资策略师藤户则弘说。“当他们看多 日股时，他们会买进丰田汽车或大型银行等东证指数大型成份股。” 丰田汽车 涨1.5%至8,463日圆，盘中触及8,480日圆的新高。 三菱UFJ金融集团 涨1.7%，三井住友金融集团 涨0.7% 。 市场等待今日稍晚的美联储会议声明以研判美国何时升息。 东证股价指数(Topix) 上涨0.8%，报1,582.46点；JPX-日经40 0指数 涨0.6%，至14,385.44点。(完) (编译 王兴亚/李婷仪 审校 艾茂林/张明钧)