重发-国际油市：布兰特原油跌向每桶53美元，因美国库存继续攀升

金属期市：期铜触及四个月低位，因中国进口下降
路透伦敦5月8日 - 期铜价格周一下滑至四个月低位，此前数据显示，中国铜进口大跌，燃点对铜需求的悲观情绪，上周伦敦金属交易所铜库存急升。
分析师预计库存将增加380万桶。
美国石油协会(API)称，美国原油期货合约交割地库欣的原油库存增加了300万桶。
美国能源资料协会(EIA)周三晚间将公布官方库存数据。
OptionsXpress驻悉尼的市场分析师Ben LeBrun表示,市场目前关注EIA数据，用来佐证原油库存增加情况。“如果该数据好于预期，则油价将短线反弹。”
LeBrun还说，布兰特原油期货合约周一到期，西德克萨斯中质油远期合约在3月20日到期，“这也加剧了油市的波动。”
交易员也在等待美联储周三稍晚公布货币政策决议，预计将更加清楚地表明美联储的利率意图。
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋/白云; 审校 高琦/艾茂林)
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