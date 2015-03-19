新债招标：中国进出口行五年债利率4.10%，七年4.1703%--业内人士

路透北京3月19日 - 业内人士周四透露，中国进出口银行上午招标的五年期固息债中标利率4.10%；七年期固息增发债加权中标收益率为4.1703%，边际中标收益率4.2494%。两期债投标倍数分别为2.17倍和1.82倍。

进出口行另外一期10年固息增发债将于北京时间11:20结束招标。

中债登银行间固息政策性银行债(进出口行和农发行)到期收益率曲线 显示，五年、七年及10年期最新收益率为4.0889%、4.1505%和4.1553%。

以下为进出口行近期同期限新债的招标情况：

债券名称 发行时间 期限(年) 中标结果 首场投标倍数

三期增发3 2月12日 5 3.7484% 5.9

增发4 2月27日 3.8235% 2.17

增发5 3月6日 3.9867% 1.60

增发6 3月12日 3.9233% 3.75

四期增发2 2月27日 7 3.8715% 2.32

增发3 3月6日 4.0564% 2.38

增发4 3月12日 4.0148% 3.00

五期增发1 2月12日 10 3.8503% 5.59

增发2 2月27日 3.8751% 2.23

增发3 3月6日 4.0986% 1.90

增发4 3月12日 4.0232% 2.32

今日招标新债中，七年及10年期品种为该行今年第四、五期增发债，票面利率依次为3.95%和3.99%；五年期品种为今年第六期新发债。具体发行条款如下：

第4、5期增发债及第六期新发

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招标规模上限 均为60亿元

期限/计息方式 5/7/10年固息

中标方式 5/10年：单一利率中标(荷兰式)；7年：多重价格中标(美国式)

起息日 5年：3月24日；7年：1月26日；10年：2月9日

缴款日 3月24日

分销期 3/19-3/24

上市日 3月30日

发行手续费 5/7年：0.10%；10年：0.15%

基本承销额 无