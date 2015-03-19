新债招标：中国进出口行五年债利率4.10%，七年4.1703%--业内人士

德国经济：通胀率可能在1月达到2%，因能源价格上涨--央行月报
上周欧洲央行的一项调查也显示，基础通胀率未来几年将保持在较低水平，暗示欧洲央行距离削减前所未有刺激措施还很遥远。(完) (编译/审校 张明钧/于春红/王洋)
路透北京3月19日 - 业内人士周四透露，中国进出口银行上午招标的五年期固息债中标利率4.10%；七年期固息增发债加权中标收益率为4.1703%，边际中标收益率4.2494%。两期债投标倍数分别为2.17倍和1.82倍。
进出口行另外一期10年固息增发债将于北京时间11:20结束招标。
中债登银行间固息政策性银行债(进出口行和农发行)到期收益率曲线 显示，五年、七年及10年期最新收益率为4.0889%、4.1505%和4.1553%。
以下为进出口行近期同期限新债的招标情况：
债券名称 发行时间 期限(年) 中标结果 首场投标倍数
三期增发3 2月12日 5 3.7484% 5.9
增发4 2月27日 3.8235% 2.17
增发5 3月6日 3.9867% 1.60
增发6 3月12日 3.9233% 3.75
四期增发2 2月27日 7 3.8715% 2.32
增发3 3月6日 4.0564% 2.38
增发4 3月12日 4.0148% 3.00
五期增发1 2月12日 10 3.8503% 5.59
增发2 2月27日 3.8751% 2.23
增发3 3月6日 4.0986% 1.90
增发4 3月12日 4.0232% 2.32
今日招标新债中，七年及10年期品种为该行今年第四、五期增发债，票面利率依次为3.95%和3.99%；五年期品种为今年第六期新发债。具体发行条款如下：
第4、5期增发债及第六期新发
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招标规模上限 均为60亿元
期限/计息方式 5/7/10年固息
中标方式 5/10年：单一利率中标(荷兰式)；7年：多重价格中标(美国式)
起息日 5年：3月24日；7年：1月26日；10年：2月9日
缴款日 3月24日
分销期 3/19-3/24
上市日 3月30日
发行手续费 5/7年：0.10%；10年：0.15%
基本承销额 无
---------------------------------------------------------------(完) (发稿 华小萌；; 审校 边竞/杨淑祯)
上周欧洲央行的一项调查也显示，基础通胀率未来几年将保持在较低水平，暗示欧洲央行距离削减前所未有刺激措施还很遥远。(完) (编译/审校 张明钧/于春红/王洋)
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当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (12月) 4.6 (11月) 非农业就业岗位(万) 增加15.6 (12月) 增加20.4 (11月修正值) 平均时薪(%) +0.4 (12月) -0.1 (11月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)