台湾央行：共发行1,965.5亿台币存单，发行余额增7亿

金属期市：期铜触及四个月低位，因中国进口下降
路透伦敦5月8日 - 期铜价格周一下滑至四个月低位，此前数据显示，中国铜进口大跌，燃点对铜需求的悲观情绪，上周伦敦金属交易所铜库存急升。
路透台北3月18日 - 台湾央行周三公布，共发行1,965.5亿台币存单。与今日存单到期金额1,958.5亿台币相较，存单发行余额增7亿。 央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 1,920.50
91天期 0.93 37.00
182天期 1.05 8.00
央行上日发行963亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)9,145.6亿台币。
拆款中心资料 显示，修正后周二超额准备为168亿台币，累积超额准备为1,382亿台币、加计前期1%的超额准备为2,400亿台币。(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
路透伦敦5月8日 - 期铜价格周一下滑至四个月低位，此前数据显示，中国铜进口大跌，燃点对铜需求的悲观情绪，上周伦敦金属交易所铜库存急升。
路透米兰/巴黎5月8日 - 欧洲股市周一小跌，马克龙赢得法国大选后的释然性升势消退，但强劲的企业盈利增长继续支撑对欧元区股市的需求。
路透伦敦5月8日 - 法国大选结果带动的短暂释然性升势未能足以推动英镑在周一突破1.30美元关口，英镑在窄幅区间内交投，因投资人聚焦本周英国央行会议及国内大选活动。