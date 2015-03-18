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亚洲 | 2015年 3月 18日 星期三 15:15 BJT

《汇市简讯》美元/日圆技术面偏多，料再次挑战122.04

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    * 由于盘势趋向重新上测122.04，可以从121.00起做多
    * 122.04为上周创下的2015年高点
    * 一目均衡转换线位于120.97，持续提供短线支撑
    * 转换线及基准线呈偏多排列，凸显出其上涨潜力
    * 技术图表：link.reuters.com/kaw34w
    (完)
  
 (编译 张明钧; 审校 李爽)
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