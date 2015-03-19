新债招标：中国国开行15年固息增发债中标收益率4.3070%--业内人士

德国经济：通胀率可能在1月达到2%，因能源价格上涨--央行月报
上周欧洲央行的一项调查也显示，基础通胀率未来几年将保持在较低水平，暗示欧洲央行距离削减前所未有刺激措施还很遥远。(完) (编译/审校 张明钧/于春红/王洋)
路透北京3月19日 - 业内人士周四透露，中国国家开发银行 上午招标的15年期固息增发债，中标收益率为4.3070%，投标倍数1.79倍。
银行间债市固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，15年期最新收益率为4.1934%。
今日招标新债为该行2014年第17期金融债增发品种，票面利率为5.24%。具体发行条款如下：
2014第17期增发债
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发行上限 45亿元
期限/计息方式 15年固息
招标方式 采用单一价格(荷兰式)招标方式
缴款日 3月23日
起息日 2014年7月4日
分销期 3/20-3/23
上市日 3月27日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
承揽费 无
---------------------------------------------(完) (发稿 华小萌；审校 林高丽)
上周欧洲央行的一项调查也显示，基础通胀率未来几年将保持在较低水平，暗示欧洲央行距离削减前所未有刺激措施还很遥远。(完) (编译/审校 张明钧/于春红/王洋)
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当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (12月) 4.6 (11月) 非农业就业岗位(万) 增加15.6 (12月) 增加20.4 (11月修正值) 平均时薪(%) +0.4 (12月) -0.1 (11月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)