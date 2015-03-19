版本:
中国
货币新闻 | 2015年 3月 19日 星期四 10:39 BJT

新债招标：中国国开行15年固息增发债中标收益率4.3070%--业内人士

路透北京3月19日 - 业内人士周四透露，中国国家开发银行 上午招标的15年期固息增发债，中标收益率为4.3070%，投标倍数1.79倍。

银行间债市固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，15年期最新收益率为4.1934%。

今日招标新债为该行2014年第17期金融债增发品种，票面利率为5.24%。具体发行条款如下：

2014第17期增发债

---------------------------------------------

发行上限 45亿元

期限/计息方式 15年固息

招标方式 采用单一价格(荷兰式)招标方式

缴款日 3月23日

起息日 2014年7月4日

分销期 3/20-3/23

上市日 3月27日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

承揽费 无

---------------------------------------------(完) (发稿 华小萌；审校 林高丽)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐