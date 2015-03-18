《汇市简讯》欧元/美元需注意小时图上指标

欧洲汇市：英镑未能突破1.30美元，市场关注本周英国央行会议
路透伦敦5月8日 - 法国大选结果带动的短暂释然性升势未能足以推动英镑在周一突破1.30美元关口，英镑在窄幅区间内交投，因投资人聚焦本周英国央行会议及国内大选活动。
0739GMT * 欧元/美元亚洲盘于1.0580-1.0620区间波动 * 传言在1.0550下方有买盘，1.0650下方则有大量卖单 * 多个期权到期价位影响今日交易，相关图表：link.reuters.com/paw34w * 需突破小时图上一目均衡云区1.0545-1.0570或200小时均线1.0666 ，才能活络气氛 * 小时图：link.reuters.com/maw34w (完) (编译 张明钧; 审校 蔡美珍)
路透伦敦5月8日 - 法国大选结果带动的短暂释然性升势未能足以推动英镑在周一突破1.30美元关口，英镑在窄幅区间内交投，因投资人聚焦本周英国央行会议及国内大选活动。
在周日的法国大选中，赞成欧洲一体化的候选人马克龙(Emmanuel Macron)击败了极右翼民族主义党派候选人勒庞(Marine Le Pen)。若后者当选，则法国有可能退出欧盟。这次中间派势力获得的胜利具有重大意义，打破了法国主流政党把持政权的局面，同时也将令欧洲盟国大大地松一口气。这些盟国本来担心，在英国公投决定退出欧盟和特朗普当选美国总统后，法国大选将再一次导致民粹主义势力的抬头。
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