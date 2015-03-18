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市场报道 | 2015年 3月 18日 星期三 15:37 BJT

《汇市简讯》欧元/美元需注意小时图上指标

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    * 欧元/美元亚洲盘于1.0580-1.0620区间波动
    * 传言在1.0550下方有买盘，1.0650下方则有大量卖单
    * 多个期权到期价位影响今日交易，相关图表：link.reuters.com/paw34w
    * 需突破小时图上一目均衡云区1.0545-1.0570或200小时均线1.0666
，才能活络气氛
    * 小时图：link.reuters.com/maw34w
    (完)
  
 (编译 张明钧; 审校 蔡美珍)
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