更新版 1-两岸关系：新增11个大陆居民赴台个人游试点城市，4月15日启动

(新增台湾观光局说法及细节)

路透北京/台北3月18日 - 海峡两岸旅游交流协会周三公布大陆居民赴台个人游(自由行)第五批11个试点城市，包括海口、呼和浩特、兰州、银川、常州、舟山、惠州、威海、龙岩、桂林、徐州。至此大陆赴台个人游试点城市已达47个，4月15日将正式启动。

新华社报导称，此次开放的11个城市具有较好的赴台团队旅游市场基础、较大的人口规模、较好的经济发展水平和较便利的两岸航空交通，分布在大陆不同区域。

惟台湾观光局也表示，大陆居民赴台个人游(自由行)每日平均配额仍维持4,000人，未来是否调整，仍将视市场发展及其他相关因素评估考量。

自2011年6月28日试点启动大陆居民赴台个人游以来，两岸秉持“积极稳妥、循序渐进”原则，前四批试点开放城市包括北京、上海、厦门、天津、重庆、南京、广州、杭州、成都、济南、西安、福州、深圳、沈阳、郑州、武汉、苏州、宁波、青岛、石家庄、长春、合肥、长沙、南宁、昆明、泉州、哈尔滨、太原、南昌、贵阳、大连、无锡、温州、中山、烟台、漳州等。

截至2015年2月底，大陆居民赴台个人游累计已达218.64万人次。其中2014年赴台个人游117.9万人次，同比增长125.8%，占当年赴台旅游总人数的37%，总体运行情况良好。

台湾经济成长虽仰赖出口产业，但近年开放陆客观光效益日显，餐饮业表现在零售销售额中成长相对亮眼，开放陆客观光也令服务业输出成长偏高。

国际投行巴克莱报告曾指出，陆客来台旅游自由行比例上升，因此在台湾旅游消费的结构也有所改善。长久以往，这将有助于提升台湾不动产的价位，并且为内需升温。