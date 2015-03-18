《分析》欧洲央行购债计划恐怕反而损害金融市场资金创造机制

鉴于依规定欧洲央行不能购入负收益率超过20个基点的公债，供需扭曲的现象已经非常明显，由于较短期公债的收益率负值已经过大，不符合欧洲央行的买债条件，较长期公债收益率也进一步下挫。

“这个价格走势是一股自我强化但不稳定的力量，结果造成符合欧央行买债目标的债券存量正在减少。”高盛分析师对客户表示。

雪上加霜的是，有别于美国的QE，在买债计划期间，欧洲央行所要买进的欧元区公债规模，将超过在这段时间内各国政府发行新债的集资规模。巴克莱估计，两相抵销下来，投资者手上将少掉5,600亿欧元政府公债，也就是市场规模将以这个幅度缩水。

上周德国公债市场的流动性已大幅萎缩，摩根大通分析师写道：“欧洲央行不仅造成了一种形式的抵押相较于另一种的稀缺，而且通过以低效现券抵押代替高效政府债券抵押品，造成了这一类抵押品的短缺。”

欧洲央行曾表示过，如果债市特定券种出现供给紧缺，那么将会向市场提供债券放贷，不过分析师认为这可能只是以一种稀缺债券交换另一种，并不会从根本上改变抵押品池。但也没有什么人预期欧洲央行会缩短购债计划，至少在通胀率返回到2%的目标前不会缩短。

欧洲央行逼迫银行业者和资产经理人放弃深度负收益率的公债，投入长期和风险较大的债券、股票甚至是海外债券市场，因而压低欧元，这个效果可能根本就被视为主要成就。欧元/美元自2014年中以来下滑了近25%，显示成效很不错。

“对实质经济的主要影响是藉由汇率来完成，这就是我们现在看到的情况。”Deutsche AWM的Poole说道。(完)