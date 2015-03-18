中国证券：新三板推出首批两只三板指数，将陆续研发推出各类型指数

路透北京3月18日 - 中国全国中小企业股份转让系统有限责任公司（俗称新三板）周三推出首批两只三板指数，分别为全国中小企业股份转让系统成份指数和全国中小企业股份转让系统做市成份指数。未来新三板将以首批推出的这两只指数为起点，根据市场统计管理与投资需求，陆续研发推出各类型指数，不断丰富完善指数体系。

新三板新闻发言人隋强在发布会上表示，此次推出的三板指数在编制过程中主要考虑了股票转让方式、市场规模发展和市场结构特征等因素，采用派氏加权平均法计算，以流通股本为权重，并使用除数法对指数进行市值修正后编制而成。以2014年12月31日为基期，基点为1,000点。

他指出，“三板成指”以覆盖全市场的表征性功能为主，包含协议、做市等各类转让方式股票，并考虑到目前协议成交连续性不强，在每日收盘后发布收盘指数。“三板做市”则聚焦于交投更活跃的做市股票，兼顾表征性与投资功能需求，并于盘中实时发布。

他并表示，三板指数采用市值覆盖标准（不固定样本数）确定样本股数量，覆盖比例为85%。在样本股选取方面，指数剔除了无成交记录的挂牌公司，综合考虑市值和股票流动性指标，并采用行业匹配的方法，避免因单一行业或个股出现极端情况时可能造成指数失真的情况。同时将按季度进行调整样本股。