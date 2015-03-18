台湾金融：金管会称初步来看台沪通短期将使台股资金流失--主委

路透台北3月18日 - 台湾金管会主委曾铭宗周三称，金管会尚未评估台湾与中国上海证交所合作互通(简称台沪通)，但初步观察短期台股资金将会出现流失，而陆资钱进台股若进行适当管控，基本上对台股也是正面。

今日曾铭宗在立法院备询时做出以上表述。他并强调，台湾要推台沪通需要先达成共识，政策推行才会水到渠成，目前金管会并未进行评估。

“初步看(台沪通)，短期我们资金会流失。”他说。

至于宝岛债部分，他也表示，宝岛债发行规模仍在持续扩大中，随着台湾人民币存款 高达3,187亿元 ，必须让台湾的人民币资金有去路。

会中有立委关切中国四大银行来台发行宝岛债，未来若出现亏损将以债作股。曾铭宗对此表示，目前多数来台发行单位多为陆银，发行期间都为三至五年期，这种状况发生机率很低，且目前也未开放陆企来台发行宝岛债。

他亦坦言，上任后各界都希望金管会能够放宽大陆投资授信曝险门槛，但在可预见的未来都不会放宽曝险金额占净值比重一倍的限制。

针对当地媒体经济日报周三报导台湾央行建议检讨银行对大陆曝限计算方式，从严控管短期贸易融资及同业短期资金拆存，他则表示，现行政策已放宽，若改变对银行业务会有冲击，初步想法维持现有规定。

金管会此前公布，2014年第四季底台湾全体银行业在中国大陆曝险金额总计1兆(万亿)7,548.91亿台币，占净值比重为0.68倍，微低于上季的0.69倍，自2013年公布资料以来首次出现季减。

**公公并未有进展**

公公并(指公股银行合并公股银行)部分，曾铭宗表示，看好兆丰金 跟第一金控 带头公公并，但已经推动将近一年，目前也没有突破性发展。

“希望金融业能有像台积电 这样世界级的，不希望金融业都像小矮人，没有竞争力。”他说。