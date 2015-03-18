欧洲政经：希腊总理将在欧盟领导人峰会上提出资金要求--政府发言人

路透雅典3月18日 - 希腊政府发言人周三表示，希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)本周将在布鲁塞尔举行的欧盟领导人峰会上提出资金要求。

“我们的目标是澄清2月20日与欧元集团达成的协议，以及附带的如何向希腊经济提供流动性的问题。”希腊政府发言人Gabriel Sakellaridis对Skai电视台表示。

齐普拉斯将在本周四和周五欧盟峰会的间隙，与德国总理梅克尔、法国总统奥朗德、欧洲央行总裁德拉吉和欧盟执委会主席贾克进行会谈。

希腊面临在数周内耗尽现金的风险，但欧盟伙伴国被希腊新政府反对国际救助的激烈措施所激怒，已经冻结了金融援助，除非希腊能展现出切实的改革行动。

Sakellaridis还表示，齐普拉斯在4月与俄罗斯总统普京会谈时不会向俄罗斯寻求资金援助。（完）