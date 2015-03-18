港股业绩：龙湖地产去年核心净利增6.5%，今年销售目标540亿元人民币

路透香港3月18日 - 中国民营房地产商--龙湖地产 周三公布，2014年度核心净利按年增长6.5%；公司将今年合同销售目标订为540亿元人民币，较其去年实际完成的金额高约一成。

受政策偏紧和供大于求的影响，龙湖地产去年的合同销售目标570亿元并未达成，实际仅完成490亿。

“今年我们对市场的判断是谨慎乐观...（市场）既有积极的因素，比如政策面（有利好），但在基本面（供求关系上）压力还是比较大的，”公司首席执行官邵明晓在业绩发布会称。

他相信，今年540亿元的销售目标有比较大的概率可以完成。

虽然去年销售目标未达成，但公司称回款率超过90%以上，在行业内排前列。而且集团三年以来持续“去存货”，减少新开工量而消化库存，今年存货量下降6.4%。

此外，公司此前已订下目标将土地储备由可供六至七年发展，降至四至五年。邵明晓表示，公司去年已减少了400万平方米的土地储备，今年会继续降土储，因此在买地方面不会太积极。

龙湖地产去年的业绩亦仅取得单位数增长，全年净利按年微涨3.9%，至83.5亿元；撇除少数股东权益及评估增值影响后之核心净利润增长6.5%，至66.1亿元。

不过，公司近年积极增加投资物业（主要为购物商场）比重，扩大租金收入来源。去年公司的除营业税后租金收入同比增长38%，至8.8亿元。2014年租金收益占盈利的比重按年升1个百分点至6%。集团首席执行官赵轶预计，至2018年，租金占盈利比重将升至10%，将帮助集团抵御市场风险。

去年底龙湖地产已开业商场总面积达125万平方米，公司计划至2017年将翻倍至250万平方米。赵轶预期，届2018年租金收入将可完全覆盖公司的利息开支。

龙湖地产今天股价无大变动，收报9.81%，过去一个月跌近4%。（完）

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