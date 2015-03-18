《路透晚报》--3月18日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：日经指数创15年最高收位，任天堂进军手机游戏股价跳涨

日本股市日经指数周三升至15年新高，投资人寄 望于经济复苏和股东回报增加；任天堂跳涨21%，此前该公司表示将进军 智能(智慧型)手机游戏产业。日经指数收高0.6%，报19,544.48点，创2000年4月以来最高收盘水准。

--中国股市：沪综指收升2.1%续创近七年新高，各板块轮番上扬

中国股市沪综指收升2.1%续创近七年新高，并为连续第六个交易日上涨。分析师指出，今日各板块轮番上扬，推动大盘继续震荡上行续创新高，不过热点轮动过快且成交量未见明显放大，获利示范效应有所减弱，料短线继续涨升空间有限。

沪综指收报3,577.30点，涨74.45点或2.13%，此前收盘高点为2008年5月19日的3,604.76点；上证A股今日成交6,156亿元人民币，上日为5,996亿元。

--香港股市：恒生指数收高近1%，追随内地股市升势

香港股市恒生指数收高近1%至一周高位，追随内地股市的升势，不过投资者依旧忧心美国升息后的流动性紧缩前景。恒生指数上涨0.9%至24,120.08点，而恒生国企指数上涨1.2%至11,981.97点。恒生指数成分股总成交量为17亿股。

--汇市：美元守在近期高位，多头寄望美联储“耐心”耗尽

美元在亚洲时段持稳，美联储即将宣布政策决议，料将向近九年来的首次升息迈出重要一步。不过值得注意的是，两年期美国/德国公债利差再度走扩，从本周稍早的85-86个基点升高至89.5个基点，此前高点为92.7个基点。利差走阔可能再次成为主导欧元/美元下跌因素。0837GMT，欧元兑美元报1.0605，日内小涨0.08%；美元兑日圆报121.25，日内下跌0.08%。

--国际油市：布兰特原油跌向每桶53美元，因美国库存继续攀升

布兰特原油期货跌向每桶53美元，因市场预计美国原油库存将连续第十周飙升，并达到纪录新高。这助长了全球油市供给过剩的忧虑，不过美元走弱给予油价支撑。

0841GMT，布兰特原油5月期货下跌0.08美元至每桶53.43美元，前一日收升0.07美元至53.51美元。美国4月原油期货下跌0.86美元至每桶42.60美元，周三在亚洲早盘一度下跌逾1美元，此前美国石油协会(API)公布，美国最近一周原油库存增加1,050万桶。

--全球金市：金价跌至近四个月低点，美联储政策声明备受关注

金价跌至逾四个月低点附近，折射出美联储会议结束前市场的谨慎情绪，本次会议可能加强美国年中升息的预期。

0843GMT，现货金下跌至每盎司1,147.20美元，高于周二所及11月7日以来低点1,142.86美元。美国期金微跌0.17%，报1,146.20美元。

--金属期市：伦铜下跌，等待美联储会议结论到来

伦敦金属交易所(LME)期铜下跌，市场担忧中国的房地产市场，同时还料得面对美元进一步走强；稍晚的美联储会议或许能提供美国升息的线索。

0845GMT，LME三个月期铜下跌1.14%至每吨5,719美元，延续昨日下滑1%的跌势。上海期交所主力5月期铜下跌2.4%至每吨41,620元人民币，盘中触及四日低点。