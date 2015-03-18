中国金属：进口商推迟从海外购铝，因铝价升水下降--交易商

“中国客户的第二季需求比预期疲弱，”一家全球原铝厂商的交易员称，他拒绝具名，因其未获准与媒体对话。

“最大的问题在于市场升水在下降。现在人们都不愿意下单。”

有交易商称，尽管中国当局近期采取措施增加流动性，但进口商可用于购买铝的资金似乎仍有限。

广东一家铝制品半成品制造商的高层指出，中国楼市不振导致各大铝型材厂的现金减少。铝型材常用于建筑行业。

有交易商称，一些全球铝供应商很想卖铝，因为担心铝升水还会进一步走跌，所以对中国大买家报出的升水为约每吨300美元，比1月升水低出五分之一。

还有交易商称，有一位投资者在试图出售其在上海保税仓库的约4万吨铝锭，报出的升水为每吨约300美元。

“最近每个礼拜我们都能接到卖家的电话，”前述铝制品厂商的高层说。他所在的公司进口铝用于自行消费和交易。他还称，在包括成本加运费加保险费的基础上，公司愿意按每吨280美元的升水购铝。(完)