中国金属：进口商推迟从海外购铝，因铝价升水下降--交易商

标题新闻：七国集团(G7)本周财长会议将不会讨论贸易，但会在本月底G7峰会讨论-意大利财政部
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“中国客户的第二季需求比预期疲弱，”一家全球原铝厂商的交易员称，他拒绝具名，因其未获准与媒体对话。
“最大的问题在于市场升水在下降。现在人们都不愿意下单。”
有交易商称，尽管中国当局近期采取措施增加流动性，但进口商可用于购买铝的资金似乎仍有限。
广东一家铝制品半成品制造商的高层指出，中国楼市不振导致各大铝型材厂的现金减少。铝型材常用于建筑行业。
有交易商称，一些全球铝供应商很想卖铝，因为担心铝升水还会进一步走跌，所以对中国大买家报出的升水为约每吨300美元，比1月升水低出五分之一。
还有交易商称，有一位投资者在试图出售其在上海保税仓库的约4万吨铝锭，报出的升水为每吨约300美元。
“最近每个礼拜我们都能接到卖家的电话，”前述铝制品厂商的高层说。他所在的公司进口铝用于自行消费和交易。他还称，在包括成本加运费加保险费的基础上，公司愿意按每吨280美元的升水购铝。(完)
(编译 白云; 审校 孙茉莉/李爽)
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路透约翰内斯堡5月8日 - 南非兰特兑美元周一下跌，回吐部份周五录得的强劲升幅，因投资者青睐发达国家市场货币，此前法国大选结果缓解了对法国可能步英国后尘，退出欧盟的担忧。
路透5月8日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 259.1 93 256.5 5 * 6月 230.3 64 228.8 4 * 7月 218.3 142 217.1 65 * 8月 212.5 675 211.3 153 * 9月 209.1 2,645 208 257 * 10月 206.6 5,823 206 905 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(