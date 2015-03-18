台湾汇市：实质交易持稳上日，交投不热等待美联储政策声明

* 外资抛汇，进口商买汇 * 关注美国联邦储备理事会的政策声明 * 明日实质交易区间先在31.400-31.650 路透台北3月18日 - 台币兑美元 周三大致稳于上日交易水位，汇银人 士表示，今日外资汇入，进口商买美元，各方仍等待美国联邦储备理事会的会议结果，因此 交投并不算热络。 汇银人士指出，台股 强升，外资汇入，这推升盘初台币汇价。虽然午后由于国 际美元再稍露强势，且韩元略收贬，令台币将上午的涨幅回吐，实质交投区间回到上日的水 位。 〞下午(美元)就是跳空上来的，其实没有特别的美元买盘，〞一位大型商银交易员说。 另外一家小型商银交易员则表示，美国联邦储备理事会在本地时间周四凌晨公布会议结 果之际，各方的操作上偏向保守，将部位降到低位，因不想在重要的事件公布前暴露在太大 风险之中。 也有交易员认为，今日中国股市 强升逾2%，台股也扬升逾1%，不排除全球央行 宽松的货币政策外溢效果令热钱持续流入台湾。若果真如此，台币的升势再起，不排除向31 .400靠近。 韩元兑美元 收在1,129.9，上交易日收在1,128.9。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点价平附近。一个月美 元/台币远汇 尾盘报31.558/31.574，上日收在31.510。 交易员预估，明日台币主要实质交易将落在31.400-31.650之间。今日台币主要交易区 间在31.535-31.574，上日交易区间在31.577-31.654。 中国股市沪综指周三收升2.1%续创近七年新高，并为连续第六个交易日上涨。台湾股市 今日也带量大涨逾1%，收创三周新高。证交所资料显示，外资及陆资在台股大幅买超105.28 亿台币，连续两个交易日买超共计108.82亿台币。 本周全球重要经济事件和数据包括： 3月18日(三)：美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决定；美联储主席叶伦举 行记者会；中国公 布70个大中城市住宅销售价格月度报告；英国央行公布3月政策会议之会 议记录；英国财政大臣欧思邦宣布201 5年预算；欧洲央行管理委员会与全行委员会会议(至 周四)，无利率宣布议程；经济合作暨发展组织(OECD)将 发布中期经济展望评估；瑞典央行 举行执行理事会会议；冰岛央行宣布利率决定。 3月19日(四)：美国第四季经常帐收支；美国领先指标；美国费城联邦储备银行制造业 指数；瑞士央行(SN B)货币政策评估；日本央行公布2月政策会议记录；欧盟国家与政府领 导人会议(至周五)；挪威央行利率会议 ；欧元区第四季劳工成本；瑞士第一季三个月LIBOR 目标。 3月20日(五)：台湾经济部公布2月外销订单；欧元区经常帐收支；欧元区经常帐收支； 美国亚特兰大联储 总裁洛克哈特发表演说；美国芝加哥联储总裁埃文斯在布鲁金斯学会参 加小组讨论会；澳洲央行总裁史蒂文斯在澳洲美国商会午餐会上发表讲话。 环球重要新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 31.650 31.667 31.535-31.667 31.667 5.47 6.41 元太外汇经纪公司 31.650 31.665 31.535-31.667 31.667 2.47 3.38 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.000/0.010 -0.005/0.0010 美元/台币六个月期 -0.015/0.015 -0.020/0.010 (完)