更新版 1-中国汇市：人民币升至近两月高点因美指续跌，创近一年最大日涨幅

* 人民币收创近两月新高 * 单日涨幅为去年3月24日以来最大 * 美指升势暂歇推动人民币中间价续升 * 短期人民币小幅上扬可期 (新增收盘报价和评论) 路透北京3月18日 - 中国人民币兑美元即期 周三收于近两个月新高，并创出 近一年最大单日涨幅。美元指数升势暂歇推动人民币中间价续升。交易员称，境内美元开始 下跌，人民币顺势上涨，短期人民币小幅上扬可期。 他们认为，昨日人民币尾盘拉涨逾百点后，今日开盘跳空高开100点，未明显看到大行 在其中的推动作用，但市场人士猜测，最近亚投行进展引发美国担忧，以及人民币纳入SDR 的话题升温，或令监管层有意推动人民币走升。 “（美元）涨不动就开始跌了，现在的市场就是双向波动，还是蛮正常的。”一股份制 行交易主管指出。 不过交易员认为，人民币中长期可能还需看中国经济形势以及美元、欧元和日元等主要 贸易伙伴汇率走势来判断。 今日人民币兑美元即期收报6.2294元，较上日收盘价6.2499元劲扬205个点子，日涨幅0 .33%为自去年3月24日以来最大。 一家外资行交易员认为，监管层干预迹象并不明显，不过从一个阶段就能大致看出大行 在交易中的立场，但从两会一结束人民币即开始大幅上涨来看，监管层推升人民币的意图是 明显的，当然也有美元涨势暂歇作为配合，也可能是监管层认为目前的国际形势需要人民币 保持相对强势。 “这两天可能（美元）价格下来以后，结汇盘有一点增多。可能客户看到价格下来不一 定能等得住，看结汇盘会不会慢慢多出来。”一中资大行交易员说。 中国央行副行长易纲在两会期间答记者问上称，中国正在与国际货币基金组织（IMF） 积极沟通，希望其能够充分地考虑人民币国际化的进展，使人民币在可见的、不远的将来能 够成为特别提款权(SDR)的篮子货币。今年IMF将对SDR的货币篮子进行五年一次的评审。 全球汇市方面，美元在周三亚洲时段持稳，美国联邦储备理事会(美联储/FED)即将宣布 政策决议，料将向近九年来的首次升息迈出重要一步。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.2294 6.2499 0.33% 中间价 6.1556 6.1585 0.05% 成交额 205亿美元 日内美元/人民币相对于中间价最大 1.40% (上限±2%) 日高 日低 波幅 日内波动幅度(pips) 136 6.2284 6.2420 2015年来即期升贬值幅度 -0.41% 1年期美元/人民币掉期升水 2115 离岸人民币市场,北京时间16:52 今日 上日 1年期NDF 6.3745/6.3795 6.3905 CNH即期 6.2363/6.2383 6.2468 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。（完） (发稿 李文科/倪蔚丹; 审校 曾祥进/黄凯)