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亚洲 | 2015年 3月 18日 星期三 17:47 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币升至近两月高点因美指续跌，创近一年最大日涨幅

* 人民币收创近两月新高
    * 单日涨幅为去年3月24日以来最大
    * 美指升势暂歇推动人民币中间价续升
    * 短期人民币小幅上扬可期

 (新增收盘报价和评论)
    路透北京3月18日 - 中国人民币兑美元即期 周三收于近两个月新高，并创出
近一年最大单日涨幅。美元指数升势暂歇推动人民币中间价续升。交易员称，境内美元开始
下跌，人民币顺势上涨，短期人民币小幅上扬可期。
    
    他们认为，昨日人民币尾盘拉涨逾百点后，今日开盘跳空高开100点，未明显看到大行
在其中的推动作用，但市场人士猜测，最近亚投行进展引发美国担忧，以及人民币纳入SDR
的话题升温，或令监管层有意推动人民币走升。
    
    “（美元）涨不动就开始跌了，现在的市场就是双向波动，还是蛮正常的。”一股份制
行交易主管指出。
    
    不过交易员认为，人民币中长期可能还需看中国经济形势以及美元、欧元和日元等主要
贸易伙伴汇率走势来判断。
    
    今日人民币兑美元即期收报6.2294元，较上日收盘价6.2499元劲扬205个点子，日涨幅0
.33%为自去年3月24日以来最大。
        
    一家外资行交易员认为，监管层干预迹象并不明显，不过从一个阶段就能大致看出大行
在交易中的立场，但从两会一结束人民币即开始大幅上涨来看，监管层推升人民币的意图是
明显的，当然也有美元涨势暂歇作为配合，也可能是监管层认为目前的国际形势需要人民币
保持相对强势。
    
    “这两天可能（美元）价格下来以后，结汇盘有一点增多。可能客户看到价格下来不一
定能等得住，看结汇盘会不会慢慢多出来。”一中资大行交易员说。
        
    中国央行副行长易纲在两会期间答记者问上称，中国正在与国际货币基金组织（IMF）
积极沟通，希望其能够充分地考虑人民币国际化的进展，使人民币在可见的、不远的将来能
够成为特别提款权(SDR)的篮子货币。今年IMF将对SDR的货币篮子进行五年一次的评审。
   
    全球汇市方面，美元在周三亚洲时段持稳，美国联邦储备理事会(美联储/FED)即将宣布
政策决议，料将向近九年来的首次升息迈出重要一步。 
        
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：
    
 在岸市场人民币兑美元             今日              上日        升贬
 即期成交价格                     6.2294            6.2499      0.33%
 中间价                           6.1556            6.1585      0.05%
 成交额                           205亿美元                     
                                                                
 日内美元/人民币相对于中间价最大  1.40% (上限±2%)  日高        日低
 波幅                                                           
 日内波动幅度(pips)               136               6.2284      6.2420
 2015年来即期升贬值幅度           -0.41%                        
 1年期美元/人民币掉期升水         2115                          
                                                                
                                                                
 离岸人民币市场,北京时间16:52     今日              上日        
 1年期NDF                         6.3745/6.3795     6.3905      
 CNH即期                          6.2363/6.2383     6.2468      
    
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行
续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮
动进行动态管理和调节。（完）   

 (发稿 李文科/倪蔚丹; 审校 曾祥进/黄凯)
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