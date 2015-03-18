瑞典央行：总裁称若有必要将会扩大非常规措施

南非汇市：兰特下跌，因法国大选结果提振发达国家市场货币
路透约翰内斯堡5月8日 - 南非兰特兑美元周一下跌，回吐部份周五录得的强劲升幅，因投资者青睐发达国家市场货币，此前法国大选结果缓解了对法国可能步英国后尘，退出欧盟的担忧。
路透斯德哥尔摩3月18日 - 瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)周三表示，为对抗通缩威胁，瑞典央行可以扩大措施力度。
“我们的行动正在表明我们会护卫通胀上升，”他表示，“若有必要我们将会扩大已经采取的措施，以严加对抗通胀下滑和通胀预期降低的风险。”
瑞典央行2月降息至-0.10%，并推出购债措施以推高物价，重拾实现2%通胀目标的信心。
瑞典央行今日稍后将召开例行的非政策决定会议。(完)
(编译 孙茉莉; 审校 白云)
路透约翰内斯堡5月8日 - 南非兰特兑美元周一下跌，回吐部份周五录得的强劲升幅，因投资者青睐发达国家市场货币，此前法国大选结果缓解了对法国可能步英国后尘，退出欧盟的担忧。
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