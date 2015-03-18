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债券 | 2015年 3月 18日 星期三 16:52 BJT

瑞典央行：总裁称若有必要将会扩大非常规措施

路透斯德哥尔摩3月18日 - 瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)周三表示，为对抗通缩威胁，瑞典央行可以扩大措施力度。

“我们的行动正在表明我们会护卫通胀上升，”他表示，“若有必要我们将会扩大已经采取的措施，以严加对抗通胀下滑和通胀预期降低的风险。”

瑞典央行2月降息至-0.10%，并推出购债措施以推高物价，重拾实现2%通胀目标的信心。

瑞典央行今日稍后将召开例行的非政策决定会议。(完)

(编译 孙茉莉; 审校 白云)
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