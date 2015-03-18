瑞典央行：总裁英韦斯称通胀升温是好事，然前景仍有不确定性

路透斯德哥尔摩3月18日 - 瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)周三表示，瑞典通胀存在升温迹象是一件好事，但仍有重大的不确定性。

英韦斯向记者表示，“通胀上升让人松了口气，因这是我们努力的目标。”

“但在此同时...通胀仍面临许多不确定性，因此要得出明确的结论还为时过早。”

2月时瑞典央行将指标利率降至负0.1%，并推动一项买债计画，期能推升物价，并恢复各界对于央行2%通胀目标的信心。

瑞典央行同时表示，准备好在必要时在极短的通知时间内采取进一步措施。