瑞典央行：总裁英韦斯称通胀升温是好事，然前景仍有不确定性

金属期市：期铜触及四个月低位，因中国进口下降
路透伦敦5月8日 - 期铜价格周一下滑至四个月低位，此前数据显示，中国铜进口大跌，燃点对铜需求的悲观情绪，上周伦敦金属交易所铜库存急升。
路透斯德哥尔摩3月18日 - 瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)周三表示，瑞典通胀存在升温迹象是一件好事，但仍有重大的不确定性。
英韦斯向记者表示，“通胀上升让人松了口气，因这是我们努力的目标。”
“但在此同时...通胀仍面临许多不确定性，因此要得出明确的结论还为时过早。”
2月时瑞典央行将指标利率降至负0.1%，并推动一项买债计画，期能推升物价，并恢复各界对于央行2%通胀目标的信心。
瑞典央行同时表示，准备好在必要时在极短的通知时间内采取进一步措施。
瑞典央行委员会将于今日稍晚召开例行的非政策制定会议。(完) (编译 张明钧; 审校 蔡美珍)
路透伦敦5月8日 - 期铜价格周一下滑至四个月低位，此前数据显示，中国铜进口大跌，燃点对铜需求的悲观情绪，上周伦敦金属交易所铜库存急升。
路透米兰/巴黎5月8日 - 欧洲股市周一小跌，马克龙赢得法国大选后的释然性升势消退，但强劲的企业盈利增长继续支撑对欧元区股市的需求。
路透伦敦5月8日 - 法国大选结果带动的短暂释然性升势未能足以推动英镑在周一突破1.30美元关口，英镑在窄幅区间内交投，因投资人聚焦本周英国央行会议及国内大选活动。