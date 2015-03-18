中国并购：今年来涉及中企的并购额增逾两成，创历史新高--汤森路透

路透上海3月18日 - 据汤森路透最新数据，2015年以来，已公布的涉及中国企业的并购交易总额已达811亿美元，较去年第一季增长21.6%，是中国并购市场历史上第一季成交额最高的一年。

一般而言，涉及中国企业的并购可分为外资并购中资企业、中资海外收购及中国境内并购。截止周一（16日）的数据显示，今年来中国境内并购交易创下新高，交易额达637亿美元，同比增长48%。大多数行业的国内并购交易均实现了同比增长，只有房地产、必需消费品和零售行业出现下降，降幅分别为58.6%、18.6%和65.8%。

中资海外并购交易量持平，今年来交易额达87亿美元，其中媒体娱乐行业占总交易的三成，而金融行业和房地产业分别占27.2%和12.9%。

以区域来分，中资在欧洲在海外交购交易额达42亿美元，占总量一半左右。上海锦江股份 以14亿美元收购法国的酒店企业卢浮集团（GDL），使得第一季中国对欧洲的并购交易成为2011年以来最高。

外资对中国企业的并购有所减缓，今年来仅有41亿美元，较去年第一季下降71.5%，是2012年以来第一季金额最低的。其中外资并购中国医疗保健企业的交易额达14亿美元，占总额的三分之一。

泰国卜蜂集团旗下正大和伊藤忠商事 的合营公司--正大光明收购中信股份 股份的交易，使得一季度中国企业参与的金融行业总额达到138亿美元，创下历史新高，同比增幅达59.8%。

正大光明以44.3亿美元价格自中信集团手中收购中信股份10%股份，并以459.2亿港元认购中信股份发行的33亿股可转换优先股，转股后其持股达22.8%。