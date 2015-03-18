表格：LME金属库存最新变化--3月18日

金属期市：期铜触及四个月低位，因中国进口下降
路透伦敦5月8日 - 期铜价格周一下滑至四个月低位，此前数据显示，中国铜进口大跌，燃点对铜需求的悲观情绪，上周伦敦金属交易所铜库存急升。
路透伦敦3月18日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：
品种 最新库存 变动
铜 340,650 -1,550
锡 10,180 -100
铅 233,750 +7,925
锌 530,600 -3,050
铝 3,955,600 +12,800
镍 431,034 -1,086
铝合金 26,900 -60
NASAA 74,920 -220
注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS> 品 库存数据 库存分布 品种 库存数据 库存分布 种 铜 MCU-STOCKS <0#MCUSTX-LOC-GRD> 铅 MPB-STOCKS <0#MPBSTX-LOC-GRD> 铝 MAL-STOCKS <0#MALSTX-LOC-GRD> 锡 MSN-STOCKS <0#MSNSTX-LOC-GRD> 锌 MZN-STOCKS <0#MZNSTX-LOC-GRD> 铝合金 MAA-STOCKS <0#MAASTX-LOC-GRD> 镍 MNI-STOCKS <0#MNISTX-LOC-GRD> NASAA MNA-STOCKS <0#MNASTX-LOC-GRD>
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全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
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现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 张明钧; 审校 蔡美珍)
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