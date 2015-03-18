《全球汇市》美元持平，多头寄望美联储会议将弃用“耐心”一词

美元近期升值亦打击美股，因部分美国跨国企业似乎已经感受到强势美元冲击。

“这不是我的基本假设，但我的确认为美联储有可能不会删去耐心的辞令，”伦敦德意志银行10国集团汇率策略师George Saravelos表示。

“若真是如此，我认为肯定会见到美元多头遭轧，但土耳其里拉及南非兰特等货币则会出现更大的波动，这会鼓舞投资人在这类货币进行利差交易。”

美元兑日圆 大致持平于121.26，介于支撑位120.67及阻力位122.02的中间。

英镑兑美元 面临压力，报1.4759美元，稍晚将有多项数据及事件，包括英国即将公布就业数据、英国央行上次政策会议记录、以及政府在5月大选前最后一次提出预算。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0599 1.0597 +0.02 -12.38 1.2097

美元/日圆 121.23 121.35 -0.10 +1.30 119.68

欧元/日圆 128.48 128.56 -0.06 -11.25 144.77

美元/瑞郎 1.0042 1.0061 -0.19 +1.02 0.9941

英镑/美元 1.4752 1.4744 +0.05 -5.27 1.5573

美元/加元 1.2810 1.2788 +0.17 +10.26 1.1618

澳元/美元 0.7597 0.7617 -0.26 -6.99 0.8168

新西兰元/美元 0.7290 0.7304 -0.19 -6.50 0.7797

欧元/瑞郎 1.0649 1.0661 -0.11 -11.45 1.2026

欧元/英镑 0.7183 0.7181 +0.03 -7.38 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.1772 9.2060 -0.31 -3.08 9.4688

美元/挪威克朗 8.3439 8.3100 +0.41 +11.67 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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