《全球汇市》美元持平，多头寄望美联储会议将弃用“耐心”一词

标题新闻：七国集团(G7)本周财长会议将不会讨论贸易，但会在本月底G7峰会讨论-意大利财政部
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美元近期升值亦打击美股，因部分美国跨国企业似乎已经感受到强势美元冲击。
“这不是我的基本假设，但我的确认为美联储有可能不会删去耐心的辞令，”伦敦德意志银行10国集团汇率策略师George Saravelos表示。
“若真是如此，我认为肯定会见到美元多头遭轧，但土耳其里拉及南非兰特等货币则会出现更大的波动，这会鼓舞投资人在这类货币进行利差交易。”
美元兑日圆 大致持平于121.26，介于支撑位120.67及阻力位122.02的中间。
英镑兑美元 面临压力，报1.4759美元，稍晚将有多项数据及事件，包括英国即将公布就业数据、英国央行上次政策会议记录、以及政府在5月大选前最后一次提出预算。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0599 1.0597 +0.02 -12.38 1.2097
美元/日圆 121.23 121.35 -0.10 +1.30 119.68
欧元/日圆 128.48 128.56 -0.06 -11.25 144.77
美元/瑞郎 1.0042 1.0061 -0.19 +1.02 0.9941
英镑/美元 1.4752 1.4744 +0.05 -5.27 1.5573
美元/加元 1.2810 1.2788 +0.17 +10.26 1.1618
澳元/美元 0.7597 0.7617 -0.26 -6.99 0.8168
新西兰元/美元 0.7290 0.7304 -0.19 -6.50 0.7797
欧元/瑞郎 1.0649 1.0661 -0.11 -11.45 1.2026
欧元/英镑 0.7183 0.7181 +0.03 -7.38 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.1772 9.2060 -0.31 -3.08 9.4688
美元/挪威克朗 8.3439 8.3100 +0.41 +11.67 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 李爽/王洋/李春喜/张明钧; 审校 蔡美珍/艾茂林/高琦)
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路透约翰内斯堡5月8日 - 南非兰特兑美元周一下跌，回吐部份周五录得的强劲升幅，因投资者青睐发达国家市场货币，此前法国大选结果缓解了对法国可能步英国后尘，退出欧盟的担忧。
路透5月8日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 259.1 93 256.5 5 * 6月 230.3 64 228.8 4 * 7月 218.3 142 217.1 65 * 8月 212.5 675 211.3 153 * 9月 209.1 2,645 208 257 * 10月 206.6 5,823 206 905 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(