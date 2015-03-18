背景资料：中国已签署的双边本币互换协议一览表

标题新闻：七国集团(G7)本周财长会议将不会讨论贸易，但会在本月底G7峰会讨论-意大利财政部
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路透北京3月18日 - 中国央行周三发布新闻稿称，与苏里南中央银行签署双边本币互换 协议，规模为10亿元人民币/5.2亿苏里南元，协议有效期三年，经双方同意可以展期。 以下为中国央行公布的已经签署协议的具体内容一览: 伙伴国/地区 规模(亿元人民币) 签署日期 有效期(年) 苏里南共和国 10 2015-03-18 3 泰国* 700 2014-12-22 3 哈萨克斯坦* 70 2014-12-14 3 香港* 4,000 2014-11-27 3 加拿大 2,000 2014-11-08 3 俄罗斯联邦 1,500 2014-10-13 3 斯里兰卡 100 2014-9-16 3 瑞士 1,500 2014-7-21 3 欧洲央行(ECB) 3,500 2013-10-9 3 印度尼西亚* 1,000 2013-10-1 3 冰岛* 35 2013-9-30 3 阿尔巴尼亚 20 2013-9-12 3 匈牙利 100 2013-9-9 3 英国 2,000 2013-6-22 3 巴西 1,900 2013-3-26 3 新加坡* 3,000 2013-3-7 3 乌克兰 150 2012-6-26 3 澳大利亚 2,000 2012-3-22 3 蒙古国 100 2012-3-20 3 土耳其 100 2012-2-21 3 马来西亚* 1,800 2012-2-8 3 阿联酋 350 2012-1-17 3 巴基斯坦 100 2011-12-23 3 泰国 700 2011-12-22 3 韩国* 3,600 2011-10-26 3 哈萨克斯坦 70 2011-6-13 3 蒙古 50 2011-6-5 3 乌兹别克斯坦 7 2011-4-19 3 新西兰 250 2011-4-18 3 新加坡 1,500 2010-7-23 3 冰岛 35 2010-6-9 3 阿根廷 700 2009-4-2 3 印尼 1,000 2009-3-23 3 白俄罗斯 200 2009-3-11 3 马来西亚 800 2009-2-8 3 香港 2,000 2009-1-20 3 韩国 1,800 2008-12-12 3 注：*为续签互换协议。（完） (发稿 李铮； 审校 黄凯)
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路透约翰内斯堡5月8日 - 南非兰特兑美元周一下跌，回吐部份周五录得的强劲升幅，因投资者青睐发达国家市场货币，此前法国大选结果缓解了对法国可能步英国后尘，退出欧盟的担忧。
路透5月8日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 259.1 93 256.5 5 * 6月 230.3 64 228.8 4 * 7月 218.3 142 217.1 65 * 8月 212.5 675 211.3 153 * 9月 209.1 2,645 208 257 * 10月 206.6 5,823 206 905 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(