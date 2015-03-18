重发-两岸金融：台湾富邦金旗下大陆华一银行上海长宁支行开业，今年再拓5-7个点

(重发以更新字体)

路透台北3月18日 - 台湾资产上市第二大金控--富邦金控 周三表示，子公司富邦华一银行上海长宁支行今日开业，为其在大陆的第15个营业据点，今年规划将再开设5-7个营业据点。

目前富邦华一银行拓点规划包括南京分行、上海自贸区支行等，并将强化跨境人民币存款吸收、台资银行联贷业务、财富管理业务等多元化业务。

富邦华一银行行长詹文岳表示，结合对大陆市场的了解与台湾经验，富邦华一银行以新人姿态进入大陆市场，加快拓展市场占有率，积极创新金融服务。

“2015年将是富邦华一银行发展史上极其关键的一年。”他说。

在金融产品方面，富邦华一银行去年12月正式发行银联借记卡，这也是台资银行在中国大陆发行的首张银联借记卡。