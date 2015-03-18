重发-两岸金融：台湾富邦金旗下大陆华一银行上海长宁支行开业，今年再拓5-7个点

标题新闻：七国集团(G7)本周财长会议将不会讨论贸易，但会在本月底G7峰会讨论-意大利财政部
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
(重发以更新字体)
路透台北3月18日 - 台湾资产上市第二大金控--富邦金控 周三表示，子公司富邦华一银行上海长宁支行今日开业，为其在大陆的第15个营业据点，今年规划将再开设5-7个营业据点。
目前富邦华一银行拓点规划包括南京分行、上海自贸区支行等，并将强化跨境人民币存款吸收、台资银行联贷业务、财富管理业务等多元化业务。
富邦华一银行行长詹文岳表示，结合对大陆市场的了解与台湾经验，富邦华一银行以新人姿态进入大陆市场，加快拓展市场占有率，积极创新金融服务。
“2015年将是富邦华一银行发展史上极其关键的一年。”他说。
在金融产品方面，富邦华一银行去年12月正式发行银联借记卡，这也是台资银行在中国大陆发行的首张银联借记卡。
此外，他也指出，随着网路及智慧型手机的普及，富邦华一银行斥资上亿元打造全方位电子金融服务平台。(完) (记者 詹静宜；审校 林高丽)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透约翰内斯堡5月8日 - 南非兰特兑美元周一下跌，回吐部份周五录得的强劲升幅，因投资者青睐发达国家市场货币，此前法国大选结果缓解了对法国可能步英国后尘，退出欧盟的担忧。
路透5月8日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 259.1 93 256.5 5 * 6月 230.3 64 228.8 4 * 7月 218.3 142 217.1 65 * 8月 212.5 675 211.3 153 * 9月 209.1 2,645 208 257 * 10月 206.6 5,823 206 905 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(