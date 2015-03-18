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亚洲 | 2015年 3月 18日 星期三 17:26 BJT

印尼央行：应在今年降息至6.5%--副总统

路透雅加达3月18日 - 印尼副总统Jusuf Kalla周三对路透表示，印尼央行应该在今年底之前将指标利率最多下调100基点至6.5%，以协助经济复苏。

印尼央行周二维持指标利率在7.5%不变。

“今年，利率位于7%还可以，6.5%也可以，因为在经济放缓的情况下需要更多投资，”Jusuf Kalla接受路透访问时说。“如果利率高，大家更有可能把钱存起来。”(完)

(编译 白云; 审校 孙茉莉)
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