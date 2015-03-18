更新版 1-《中国债市每日综述》信心不足现券收益率及IRS反弹，新债需求偏弱

* 资金价格居高不下，现券收益率反弹

* 利率互换震荡上行，国债期货大挫

* 七年续发国债结果符合预期，但需求偏弱

* 继续关注明日公开市场逆回购利率动向 (新增货币市场收盘报价)

路透上海3月18日 - 中国银行间市场现券收益率周三开盘一度短暂延续上日尾市下探势头，随后资金价格居高不下等引发的谨慎心态又占上风，加之国债期货大挫，收益率转为反弹，涨幅在4个基点(bp)左右，利率互换(IRS)幅度稍多。

上午招标的七年期续发国债，中标收益率基本符合预期，惟投标倍数不足2倍创下今年以来新低，显示该期限国债需求偏弱，进一步压低市场情绪。

另外，虽然周二公开市场七天逆回购利率下行，对债市实际提振作用有限，但不排除明日继续走低的可能，仍需密切关注。

北京一银行交易员称，现券收益率出现反弹，“核心因素觉得是中长端本身需求不足，其次就是TF(国债期货大跌)。”

国债期货主力合约TF1506 今日大跌，收报97.825元人民币，较上日结算价下跌0.52元，或0.53%。

北京另一银行交易员并表示，对利率债而言，想稳住收益率，资金价格显着回落是必要条件。而今年春节后至今，七天期回购利率仍维持在4.5%较高水平，打压看多信心。

剩余期限近10年的国开行固息债150205最新成交报价 在3.9300%/3.9050%，上日尾盘为3.9000%/3.8800%。

财政部上午续招标发行的200亿元七年期固息国债，中标收益率3.3624%，与此前3.36%的市场预测均值一致。 该期债1.93倍的投标倍数，为年初以来新低。

**央行续做MLF助益资金面**

受益于央行昨日MLF增量续做，银行间市场资金面重返宽松。机构融出较积极，隔夜和七天期回购利率亦小降。交易员认为，公开市场逆回购利率再跌表明央行调降资金价格意图明显，进一步宽松政策可期，而近期的股市走牛和季末等走款因素，料也不会令流动性过分承压。

他们并指出，相较资金面的充裕程度而言，回购利率的回落步伐仍显缓慢，若央行接下来在量和价上都有连续的宽松政策跟上，资金价格的下行速度有望加快，关注明日公开市场逆回购利率是否会继续调低。

“隔夜和七天都松下来，其实近期长期资金一直不紧，就是短期资金可能因缴税等时点效应，偶尔抽一阵疯。”北京一基金交易员称。

他并谈到，央行继续出台宽松政策的概率依旧较大，而且目前的经济形势也要求，短期资金价格必须要降下来。

中国央行续做近日到期的中期借贷便利（MLF），规模并有所放大。分析师指出，MLF作为提供基础货币的工具，规模保持稳中有升以支持经济增长是必然之举，MLF到期续已做是常态。

北京一银行交易员则提到，目前央行压低资金成本动力仍存，但近期操作还是偏谨慎，“昨天逆回购才降10bp（基点），力度不够，现在短端资金成本太高，和长债利率倒挂，所以市场对降准预期又升温了。”

今日银行间市场质押式回购总成交金额为11,465.19亿元，与上日的11,708.95亿元接近；其中，隔夜品种成交9,765.85亿元，上一交易日为9,312.62亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:49 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.3240 3.3630 -3.90 9,765.85

七天 4.5661 4.6108 -4.47 938.78

14天 4.6454 4.6365 +0.89 611.86

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.8100 1.0150 +79.50 3,527.24

七天 2.7050 2.2000 +50.50 506.75

14天 3.0000 3.2650 -26.50 55.08

回购定盘利率

其中:隔夜 3.4500 3.4600 -1.00 --

七天 4.6200 4.6500 -3.00 --

14天 4.6600 4.6300 +3.00 --

Shibor

其中:隔夜 3.3690 3.3760 -0.70 --

七天 4.6020 4.6200 -1.80 --

三个月 4.9060 4.9050 +0.10 --