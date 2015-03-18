英国金融市场：英镑跌至五年低点，此前薪资数据和央行会议记录出炉

金属期市：期铜触及四个月低位，因中国进口下降
路透伦敦5月8日 - 期铜价格周一下滑至四个月低位，此前数据显示，中国铜进口大跌，燃点对铜需求的悲观情绪，上周伦敦金属交易所铜库存急升。
路透伦敦3月18日 - 英镑兑美元周三触及五年低点，此前公布的数据显示，英国薪资增长放缓 ，英国央行公布的会议记录对英镑进一步上涨压力提出警告 。
英镑兑美元 从会议记录和数据公布前的1.4760美元跌至1.4676，日内下跌0.5%，为2010年6月以来最低位。
欧元兑英镑 上涨0.7%，报0.7234英镑，为近两周高点。数据公布前在0.7180。
英国股市富时100指数 在数据公布后微涨，涨幅扩大至0.5%。(完)
(编译 白云; 审校 李爽)
路透伦敦5月8日 - 期铜价格周一下滑至四个月低位，此前数据显示，中国铜进口大跌，燃点对铜需求的悲观情绪，上周伦敦金属交易所铜库存急升。
路透米兰/巴黎5月8日 - 欧洲股市周一小跌，马克龙赢得法国大选后的释然性升势消退，但强劲的企业盈利增长继续支撑对欧元区股市的需求。
路透伦敦5月8日 - 法国大选结果带动的短暂释然性升势未能足以推动英镑在周一突破1.30美元关口，英镑在窄幅区间内交投，因投资人聚焦本周英国央行会议及国内大选活动。