英国金融市场：英镑跌至五年低点，此前薪资数据和央行会议记录出炉

路透伦敦3月18日 - 英镑兑美元周三触及五年低点，此前公布的数据显示，英国薪资增长放缓 ，英国央行公布的会议记录对英镑进一步上涨压力提出警告 。

英镑兑美元 从会议记录和数据公布前的1.4760美元跌至1.4676，日内下跌0.5%，为2010年6月以来最低位。