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货币新闻 | 2015年 3月 18日 星期三 17:56 BJT

英国金融市场：英镑跌至五年低点，此前薪资数据和央行会议记录出炉

路透伦敦3月18日 - 英镑兑美元周三触及五年低点，此前公布的数据显示，英国薪资增长放缓 ，英国央行公布的会议记录对英镑进一步上涨压力提出警告 。

英镑兑美元 从会议记录和数据公布前的1.4760美元跌至1.4676，日内下跌0.5%，为2010年6月以来最低位。

欧元兑英镑 上涨0.7%，报0.7234英镑，为近两周高点。数据公布前在0.7180。

英国股市富时100指数 在数据公布后微涨，涨幅扩大至0.5%。(完)

(编译 白云; 审校 李爽)
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