香港金融：银联通宝推跨网流动付款平台，拟扩至个人转帐及跨境支付

标题新闻：七国集团(G7)本周财长会议将不会讨论贸易，但会在本月底G7峰会讨论-意大利财政部
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路透香港3月18日 - 拥有中银香港 等30多间银行会员的银联通宝有限公司（JETCO）周三宣布推出香港首个跨网流动付款平台，预料有助加快本地流动支付市场的发展；公司并打算将该服务扩展至个人银行户口转帐（P2P）以及跨境支付市场。
现时香港的银行与流动电讯商合作推出流动支付服务，但就缺乏一个综合性平台兼容不同手机型号、电讯网络、信用卡类别和发卡银行的流动付款方案。
银通行政总裁蔡炳中在记者会上称，这次与智能晶片生产商金雅拓（Gemalto） 合作研发的TSM平台将为用户透过近场通讯（NFC）进行的流动付款交易提供身份认证和数据的交换，故安全性高。
“银通准备向金管局提交资料，下一步将发展个人对个人（P2P）的流动转帐平台，令流动付款或转帐不再规限于近场通讯技术，亦不只限于小额交易。”他说。
他并称，未来更打算将该项服务扩至跨境支付，由香港伸延至其他国家。
银通于1982年由中银香港、东亚银行 、浙江第一银行（现为华侨永亨）、上海商业银行以及永隆银行合资成立，目前有逾三千部银通自动柜员机的网络覆盖香港、澳门及中国内地20多个城市。此前与阿里巴巴 支付宝合作提供网上支付服务。（完）
(记者 雷美珍；审校 黄凯)
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路透约翰内斯堡5月8日 - 南非兰特兑美元周一下跌，回吐部份周五录得的强劲升幅，因投资者青睐发达国家市场货币，此前法国大选结果缓解了对法国可能步英国后尘，退出欧盟的担忧。
路透5月8日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 259.1 93 256.5 5 * 6月 230.3 64 228.8 4 * 7月 218.3 142 217.1 65 * 8月 212.5 675 211.3 153 * 9月 209.1 2,645 208 257 * 10月 206.6 5,823 206 905 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(