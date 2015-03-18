香港金融：银联通宝推跨网流动付款平台，拟扩至个人转帐及跨境支付

路透香港3月18日 - 拥有中银香港 等30多间银行会员的银联通宝有限公司（JETCO）周三宣布推出香港首个跨网流动付款平台，预料有助加快本地流动支付市场的发展；公司并打算将该服务扩展至个人银行户口转帐（P2P）以及跨境支付市场。

现时香港的银行与流动电讯商合作推出流动支付服务，但就缺乏一个综合性平台兼容不同手机型号、电讯网络、信用卡类别和发卡银行的流动付款方案。

银通行政总裁蔡炳中在记者会上称，这次与智能晶片生产商金雅拓（Gemalto） 合作研发的TSM平台将为用户透过近场通讯（NFC）进行的流动付款交易提供身份认证和数据的交换，故安全性高。

“银通准备向金管局提交资料，下一步将发展个人对个人（P2P）的流动转帐平台，令流动付款或转帐不再规限于近场通讯技术，亦不只限于小额交易。”他说。

他并称，未来更打算将该项服务扩至跨境支付，由香港伸延至其他国家。

银通于1982年由中银香港、东亚银行 、浙江第一银行（现为华侨永亨）、上海商业银行以及永隆银行合资成立，目前有逾三千部银通自动柜员机的网络覆盖香港、澳门及中国内地20多个城市。此前与阿里巴巴 支付宝合作提供网上支付服务。（完）